Tankoa: uno yacht di 50 metri per incantare Monaco. Poerio: «Nuovi investimenti per la capacità produttiva»

GENOVA - Sarà italiana una delle novità più interessanti del prossimo Monaco Yacht Show, in programma nel Principato dal 27 al 30 settembre. E’ un super yacht costruito a Genova da Tankoa, il cantiere boutique che non smette di stupire, con proposte sempre più spettacolari, capaci di conquistare la parte più alta del mercato.

La barca in questione è un esemplare in versione aggiornata della serie S501. E’ stata già battezzata Grey ed è la più recente unità della serie di 50 metri firmata da Francesco Paszkowski, con interior design di Giorgio Maria Cassetta: un capolavoro di stile diverso dalle altre unità, soprattutto per le numerose personalizzazioni richieste dall’armatore. Tra le tante, una spettacolare piscina collocata a prua, con tanto di maxi schermo a bordo vasca.

I prossimi slot di consegna prevedono vari di navi in costruzione fino al 2026. Ciò vuol dire che il portafogli ordini è saturo e che l’attività di Tankoa è in crescita non-stop. Una crescita talmente sostenuta da convincere i vertici del cantiere – in testa l’amministratore delegato Vincenzo Poerio – che sia necessario fare nuovi investimenti per allargare l’area produttiva.

“Sono stati mesi molto impegnativi ma allo stesso tempo gratificanti - spiega Poerio -. Questi successi ci spingono ancora di più a espandere la nostra capacità produttiva, come dimostrano l’ultima acquisizione a Genova e le altre opportunità in cantiere”.

E’ di circa 3000 metri quadri il terreno acquisito, adiacente alla sede storica di Genova: un’area che comprende anche spazi coperti, da dedicare a lavorazioni quali carpenteria, verniciatura, falegnameria e alla produzione di piscine su misura a marchio Tankoa.

Il cantiere sta lavorando anche alla costruzione dei nuovi uffici amministrativi e tecnici. Ultimo ma non meno importante, è allo studio l’ampliamento e la riorganizzazione dei due capannoni esistenti: l’obiettivo è costruire tre yacht simultaneamente, fino a quattro o cinque unità all’anno, mantenendo i propri elevati standard qualitativi.