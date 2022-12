Technohull Omega 48, il maxi-RIB made in Grecia che dalla metà del 2023 volerà sull’acqua con la spinta di 5 motori!

ATENE - Fantasia e coraggio al potere. Potrebbe essere questo lo slogan di Technohull, giovane cantiere greco specializzato nella costruzione di battelli pneumatici ad alte e altissime prestazioni. Da Lavrio, sede dello stabilimento produttivo (nella parte sudorientale dell’Attica) è stato annunciato infatti che entro la metà del 2023 sarà varato un nuovo maxi-RIB decisamente fuori del comune: si chiama Omega 48, misurerà quasi 15 metri (14,95) in lunghezza e quasi 5 in larghezza (4,72), potrà raggiungere prestazioni da record, adottando fino a 5 motori fuoribordo da 450 cv, e presenterà caratteristiche uniche, come il garage di poppa, che potrà ospitare persino un piccolo tender.

A giudicare dai primi rendering e dalle prime informazioni lasciate trapelare dal cantiere si profila dunque l’arrivo di una imbarcazione capace di coniugare al meglio stile, lusso e comfort con prestazioni sportive di prim’ordine. Prestazioni – vale la pena ricordarlo – che comunque potranno variare in base alla scelta della motorizzazione: oltre alla citata opzione dei 5 fuoribordo da 450 cv, saranno disponibili infatti anche soluzioni meno estreme, come l’adozione di una coppia da 600 cv, e altre combinazioni intermedie. Non mancherà, inoltre, l’opzione entrobordo diesel, che comporterà maggiore spazio fruibile all’aperto. Quanto alle prestazioni verranno comunicate al termine dei test che precederanno lo sbarco sul mercato, ma è facile immaginare velocità di punta degne di un offshore. Basti ricordare, in proposito, che il più piccolo Omega 45, con tre Mercury da 450 hp, raggiunge i 78 nodi!

L’ampio prendisole a isola nella zona del ponte di poppa, presentato per la prima volta su uno scafo Techno, è tra le caratteristiche più distintive del modello, mentre numerose opzioni di layout della coperta vengono proposte per soddisfare le diverse esigenze degli armatori. Questi includono un divano back-to-back con minibar (o mobile bar completamente attrezzato), nonché la possibilità di integrare il lettino a isola con un divano e un tavolo. A prua, un prendisole estremamente spazioso si abbina a un’ampia seduta della console.

Il progetto prevede che l’imbarcazione sia dotata di un nuovissimo hard-top aerodinamico, che insieme a un parabrezza completamente in vetro dovrebbe offrire un riparo completo e una protezione assoluta dagli elementi, anche quando si viaggia alle velocità più elevate. La postazione di comando presenta una doppia fila di sedili, tutti rivestiti con specifici tessuti marini, e una console molto ampia e completamente attrezzata con sistemi di gestione digitale.

Agli interni si accede attraverso un ingresso laterale con porta pantografica. Avendo privilegiato le prestazioni e la vita all’aperto, è stata prevista una sola cabina dotata di letto matrimoniale oversize, che secondo le anticipazioni del cantiere “sarà caratterizzata da materiali di prima qualità e dettagli seducenti”. Ampio lo spazio previsto per lo stivaggio, e non manca ovviamente il bagno con doccia.

Presto per conoscere il prezzo, ma è fuor di dubbio che si tratti di un prodotto di classe premium, che andrà a collocarsi al top della categoria, con un listino che potrebbe partire da cifre superiori al milione di euro (di più con l’opzione dei 5 motori).