Tecnologie ambientali all'avanguardia: New York homeport per Msc Crociere

NEW YORK - Msc Crociere avrà anche il New York come homeport. Lo ha annnciato la compagnia dell’armatore Gianluigi Aponte che ha scelto proprio il porto della Grande Mela per il battesimo di Msc Seascape, la nuova ammiraglia, la nave più grande e tecnologica mai costruita in Italia. Con Msc Seascape, la compagnia ha di fatto preso possesso del terminal da dove, a partire dalla prossima primavera, ci saranno crociere per tutti i 12 mesi dell’anno grazie al posizionamento di Msc Meraviglia.

Il Manhattan Cruise Terminal, dunque, diventerà un molo di elezione per Msc Crociere. E l’importanza della scelta è stata sottolineata dalla presenza di Alexa e Diego Aponte che hanno preso in consegna la nuova ammiraglia dalla madrina Sophia Loren, presente solo in modo virtuale, e l'hanno affidata al comandante Francesco Di Palma.

Con “Msc Seascape - ha detto il presidente esecutivo di Msc Crociere, Piefrancesco Vago, dopo aver incassato i complimenti del sindaco di New York, Eric Leroy Adams per le tecnologie ambientali impiegate, offriamo un'esperienza coinvolgente in grado di mettere gli ospiti in contatto con il mare attraverso lo splendido design e gli impressionanti spazi esterni che possono essere sfruttati per il relax, la ristorazione e l'intrattenimento”. I punti di forza sono tanti: opzioni di intrattenimento a bordo tecnologicamente avanzate, tra cui il nuovo Robotron, un'emozionante giostra che offre il brivido mozzafiato delle montagne russe in mare unito a un'esperienza musicale personalizzata con Dj; sei nuovi spettacoli teatrali e 98 ore di esperienze esclusive a bordo con elementi interattivi; 700 metri quadrati di spazio dedicato ai bambini e opzioni di divertimento all'avanguardia, con spazi di nuova concezione per le età da 0 a 17 anni”. Una meganave. Pensate: 2.270 cabine, con 12 tipi diversi di suite e cabine con balcone (comprese le iconiche suite di poppa presenti su tutte le navi della classe Seaside); 11 punti di ristoro, 19 bar e saloni, con molte opzioni per mangiare e bere all'aperto; sei piscine, tra cui una splendida piscina a sfioro a poppa con incredibile vista sull'oceano; uno Msc Yacht Club più grande e più lussuoso della flotta di Msc Crociere, con circa 32mila metri quadrati di spazio che offrono un'ampia vista sull'oceano dalla parte anteriore della nave. E ancora. Un'ampia passeggiata sul lungomare, lunga oltre 540 metri, che avvicina gli ospiti all'oceano; uno spettacolare «Ponte dei Sospiri» con pavimento in vetro al ponte 16 con una vista unica sul mare.

“Msc Seascape - ha detto Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere - offrirà due diversi itinerari di 7 notti nei Caraibi. Caraibi orientali, con scalo a Ocean Cay Msc Marine Reserve e Nassau alle Bahamas, San Juan a Porto Rico e Puerto Plata nella Repubblica Dominicana: Caraibi occidentali, con scalo a Ocean Cay Msc Marine Reserve, Cozumel in Messico, George Town nelle Isole Cayman e Ocho Rios in Giamaica. Msc Crociere - ha sottolineato Onorato - è il terzo brand crocieristico al mondo e la compagnia di crociere in più rapida crescita a livello globale. Con un'impronta davvero internazionale, la compagnia continua a espandersi e a crescere con ben due nuove navi varate nelle ultime settimane, Msc World Europa e Msc Seascape. E una ulteriore unità, Msc Euribia, entrerà in flotta nell'estate del 2023”.

Msc Seascape è dotata delle più recenti tecnologie ambientali che includono sistemi di riduzione catalitica selettiva su ciascuno dei quattro motori Wartsila 14V 46F per ridurre le emissioni di ossido di azoto fino al 90%, convertendo il gas in azoto innocuo e acqua. Il sistema ibrido di pulizia dei gas di scarico della Msc Seascape rimuove il 98% dell'ossido di zolfo dalle sue emissioni. “Inoltre - ha spiegato Emilio La Scala, capo della sezione tecnica di Msc Crociere - questa nave è dotata dei migliori sistemi di trattamento delle acque reflue della categoria, con standard di depurazione superiori alla maggior parte degli impianti di trattamento delle acque reflue sulla terraferma, la nave è anche dotata di sistemi avanzati di gestione dei rifiuti, di sistemi di trattamento delle acque di zavorra approvati dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti, di sistemi di ultima generazione per la prevenzione degli scarichi di olio dai locali dei macchinari e di diversi efficaci miglioramenti dell'efficienza energetica, grazie ai sistemi di recupero del calore e all'illuminazione a led in grado di far risparmiare energia. La nave è inoltre dotata di un sistema di gestione del rumore irradiato sott'acqua per ridurre e isolare i potenziali effetti sui mammiferi marini”.

A New York, quindi, Msc Crociere arriva con il meglio della tecnologia ambientale made in Italy elaborata insieme a Fincantieri. “Ma non basta - ha detto il direttore Italia della compagnia, Leonardo Massa - portiamo anche la grande ospitalità italiana che ci ha fatto guadagnare il primo posto tra le compagnie che operano nel Mediterraneo. Siamo convinti che con il posizionamento di una nave nel porto di New York offriremo anche a tanti europei la possibilità di accoppiare alla crociera anche una vacanza nella Grande Mela”.