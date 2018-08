Tirrenia, ha preso il mare la Maria Grazia Onorato, la nave ro-ro piú green del Mediterraneo

FLENSBURG - Una gigantesca bandiera italiana dipinta sulla fiancata e la scritta “Onorato per i marittimi italiani”. Ha preso il mare così la Maria Grazia Onorato, la nave piú green del Mediterraneo; Il ro-ro cargo con la maggiore capacità di carico del Mediterraneo. Toglierà dalle strade italiane 4 chilometri e 76 metri lineari di tir. Sarebbero sufficienti questi primati per qualificare la “Maria Grazia Onorato”, varata per Tirrenia nei cantieri tedeschi di Flensburg.

In effetti, la nuova nave commissionata dalla famiglia Onorato per essere gestita dalla Tirrenia Compagnia Italiana di navigazione, è - come la gemella “Alf Pollak” in fase di allestimento nello stesso cantiere sul Mar Baltico, un concentrato di tecnologia avanzata. Abbina infatti l’adozione di scrubber dell’ultima generazione (che consentono di abbattere il contenuto di CO2 nei fumi emessi dalla nave, dallo 3,5 allo 0,1% facendone la nave piú green del mondo) con un’eccezionale efficienza energetica garantita dall’implementazione delle norme in materia previste dalle Convenzioni Internazionali, modulando nel modo piú ottimizzato possibile l’utilizzo della potenza dei due motori Man alle effettive esigenze della nave e al quantitativo di carico che trasporta.

Il combinato disposto degli scrubber prodotti dal market leader Langhtech, dei sistemi di controllo in funzione dell’EEDI (indici di efficienza energetica fissati dall’Imo) e di una automazione spinta fanno della “Maria Grazia Onorato” la piú ecologica tra le navi in esercizio operanti nel Mediterraneo.

Ma torniamo alla grande capacità di carico, che raggiunge i 4.076 metri lineari, pari a 283 trailers: un risultato reso possibile da una progettazione ad hoc dei garage dotati di un sistema di rampe innovativo che consente di ottimizzare e rendere le piú veloci possibili le operazioni di sbarco e imbarco dei mezzi.

La “Maria Grazia Onorato” certificata cosí come la gemella “Alf Pollak” da NVGL saranno allestite in cantiere per entrare in servizio nei primi giorni dell’anno prossimo nel mercato delle autostrade del mare con porto base quello di Catania e quindi con un preciso obiettivo di marketing puntato sul mercato dell’ortofrutta e sui traffici industriali da e per l’isola.

I dettagli dell’operazione sono stati forniti in conferenza stampa da Achille Onorato, Ceo del gruppo, che ha precisato come le nuove navi siano frutto di un investimento diretto della famiglia che provvederà quindi a noleggiarle a prezzi di mercato, “o probabilmente più convenienti” alla Tirrenia. Achille Onorato ha anche confermato anche l’ordine in Cina di quattro navi ferries passeggeri le prime due delle quali già in fase di impostazione. “Il varo della Maria Grazia Onorato - ha sottolineato il Ceo del gruppo - rappresenta la conferma di un fortissimo impegno per lo sviluppo delle autostrade del mare, in stretta collaborazione con il mondo dell’autotrasporto e con un focus importante sul mercato siciliano”.