Tra Napoli e Capri spettacolo di vele e motoscafi d’epoca. In primo piano i gioielli storici di Carlo Riva

NAPOLI - Dal 30 giugno al 2 luglio 2023 è in programma la 20ma edizione di “Le vele d’epoca a Napoli”, regata riservata alle barche classiche organizzata dal Circolo Savoia con il patrocinio e la collaborazione dell’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca) e della Sezione Velica della Marina Militare. Numerosi i pezzi pregiati attesi nel golfo, e tra i favoriti c’è Pilgrim, appartenuta a Pippo Dalla Vecchia, indimenticato presidente del circolo napoletano.

La novità di quest’anno è la presenza, accanto alle barche a vela, dei leggendari motoscafi Riva, che parallelamente alle regate sfileranno nelle acque di Napoli e dell’isola di Capri per il primo raduno “I Riva nel golfo di Partenope”, organizzato con il patrocinio e la collaborazione della Riva Historical Society e dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano). In programma prove di navigazione libera e concorso d’eleganza.

È previsto un grande spettacolo per l’esibizione di questi motoscafi che hanno scritto la storia della nautica italiana, simboli del lusso e dello star system anni 60, ancora oggi capaci di conservare il loro fascino senza tempo. Una quindicina le imbarcazioni attese, provenienti da Italia, Germania e Svizzera. In primo piano i modelli di maggior prestigio, in testa Aquarama e Aquarama Super, ma anche i meno giovani Tritone, Ariston, Super Ariston, Florida e Super Florida. Il più antico si chiama Popi: è un “mimi bluette” costruito nel 1926.

Per i gioielli d’epoca dello storico cantiere di Sarnico la giornata clou sarà sabato, e si svolgerà facendo base nel porticciolo del Circolo Savoia, nell’area dello storico Borgo Marinari, ubicato sull’Isolotto di Megaride, a ridosso del Castel dell’Ovo. A chiudere la manifestazione sarà la cerimonia di premiazione in programma domenica 2 luglio sulla terrazza del Savoia, dove vele e motoscafi si ritroveranno per darsi l’appuntamento al 2024.