Varata a Ravenna una nave/piattaforma per rifornire le nuove navi a Gnl

RAVENNA - Le moderne navi che utilizzano il gas naturale liquefatto come carburante potranno essere rifornite nei porti ma anche in mare aperto. A Ravenna il varo tecnico della prima nave/piattaforma in grado di trasportare contemporaneamente gnl e anche combustibili petroliferi. È stata costruita dai cantieri Rosetti Marino per la Panfido e C., la società che gestisce i rimorchiatori nei porti di Venezia e Chioggia.

Questa nuova costruzione ha una serie di primati assoluti: è la prima piattaforma al mondo in cui si incastra perfettamente la poppa di un rimorchiatore in modo da avere un unico blocco di traino (rimorchiatore più piattaforma). Il rimorchiatore specifico per questa attività, è il primo che batte bandiera italiana. Inoltre il rimorchiatore, costruito con la piattaforma, è il primo bifuel, nel senso che utilizza diesel in avviamento e poi gnl per navigare.

Complessivamente, inoltre, è il primo impianto integrato per approvvigionare anche le grandi navi alimentate a gnl ed è il primo sistema che consente di trasportare sotto bordo a una nave che vuole “fare il pieno” più di 4.000 metri cubi di gas e mille metri cubi di fuel oil.

I due giganteschi serbatoi, simili a carlinghe di aerei, sistemati sulla piattaforma sono in grado di ospitare a temperatura controllata il gas liquido (metano a -160 gradi). Progettato in Spagna e costruito in Italia questo è il primo progetto europeo di reale conversione verso energie sostenibili per il settore shipping. E nasce proprio a Ravenna, a poche miglia di distanza dal primo impianto di stoccaggio gas naturale liquefatto realizzato sulla terraferma in Italia. Un impianto che proprio ieri Edison ha presentato come punto di eccellenza in Italia pronto a far evitare i passaggi nel porto di Barcellona per fare rifornimento alle nuove navi da crociera spinte dal gnl. Ravenna, insomma si propone come punto di assoluta avanguardia nelle soluzioni che accompagnano la tradizione ecologica verso combustibili naturali.

Insomma la piattaforma, denominata Cargo Unit, e il rimorchiatore, destinati a iniziare a operare in Alto Adriatico dalla primavera prossima, sono parte integrante del primo sistema autonomo di approvvigionamento di gnl dotato della massima flessibilità operativa: in pratica è in grado di approvvigionarsi da differenti depositi costieri per poi fornire il gas naturale liquido alle navi. E il trasbordo più avvenire indifferentemente nei porti o anche in mare aperto. In buona sostanza, dunque, non sarà più necessario costellare i porti italiani di depositi di gnl; la costruzione per l’armatore Panfido e C. può rifornire navi ovunque. E non basta. Davide Calderan, ceo della società armatrice, ha detto chiaro e tondo che una seconda unità potrebbe essere dislocata sul Tirreno in modo da coprire tutta la costa italiana.

La piattaforma è lunga 109 metri per 26,7 di larghezza. Ha un pescaggio variabile fra i 3,7 e i 6 metri. Abbinata al rimorchiatore che si incastra di poppa nella struttura formando un tutt’uno e garantendo anche manovre di emergenza, sviluppa una velocità di 7 nodi.

“Per noi – ha sottolineato Davide Calderan – l’impegno in questo settore dai contenuti così innovativi non rappresenta solo una nuova frontiera e un nuovo business, ma un impegno concreto frutto di una convinzione e di un impegno reale, per entrare non a parole ma con fatti nel mondo della sostenibilità ambientale”.

L’investimento complessivo in questo progetto è stato di circa 40 milioni di euro, di cui 9,5 finanziati dall’Europa nell’ambito nel programma Poseidon Med II finalizzato proprio alla tradizione ecologica dell’Adriatico settentrionale. “Per il nostro cantiere – ha sottolineato Oscar Guerra, ceo di Rosetti Marino – si tratta di una sfida innovativa che intendiamo perseguire negli anni a venire, impegnando la nostra professionalità che affonda nella storia di Ravenna come grande capitale del know how nel campo dell’energia e in particolare del gas naturale”.

“È un passo importante – ha affermato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio – per la transizione energetica degli scali di Venezia e di Chioggia e non casualmente la nostra Autorità si è impegnata in prima persona nel progetto gnl Poseidon Med II”.