Varato il Canados Gladiator 961 Speed M7: 30 metri, tre motori e capacità di volare fino a 52 nodi!

OSTIA - Aria di festa in casa Canados, lo storico cantiere alle porte di Roma che ha appena varato il 961 Speed M7, nuovo esemplare della serie Gladiator, una flotta di yacht plananti che comprende 7 modelli, dai 41 ai 96 piedi, con velocità massime che variano da 37 fino a 85 nodi.

Architettura navale e linee esterne sono frutto del reparto ingegneristico del cantiere, mentre gli interni sono stati realizzati dallo studio Cristiano Gatto Design. La lunghezza dell’imbarcazione sfiora i 30 metri (29,22); il materiale di costruzione è la vetroresina, ma non mancano parti in alluminio e materiali compositi, adottati per contenere il peso e migliorare l’efficienza.

La motorizzazione dell’esemplare numero 1 è affidata a tre motori MAN V12 da 2000 HP, accoppiati a trasmissioni di superficie Jdm. In alternativa saranno disponibili anche soluzioni bimotore (sempre MAN) con potenze di 2000 o 2600 hp. La velocità massima dichiarata è di 52 nodi; 42 l’andatura di crociera.

Tra i “valori aggiunti” spiccano le assistenze elettroniche come un joystick di manovra accoppiato a trasmissioni, eliche di prua e di poppa e telecamera sottomarina con visuale a 360 gradi, capace di trasmettere sulle TV di bordo tutto ciò che succede al di sotto dello scafo.

Esternamente il nuovo Canados Gladiator 961 Speed M7 si fa apprezzare per una linea filante, in grado di trasmettere un’immagine di leggerezza e sportività nonostante le imponenti dimensioni. Spiccano, in particolare, forme e posizionamento del flybridge, che il cantiere definisce come “uno dei più grandi della sua categoria e capace, grazie alle paratie laterali, di offrire una reale protezione dal vento in navigazione”.

Per il resto, vale la pena sottolineare anche le soluzioni adottate per esaltare la qualità della vita all’aperto, nelle zone di prua e di poppa. Qui, nella parte più vicina al mare, l’ampio prendisole nasconde anche un tender con motore idro-jet di 3,8 metri, mentre l’area lounge è in grado di ospitare fino a 12 persone, alle quali viene assicurato facile accesso al wet-bar dotato di grill, all’ice-maker e al frigorifero. Sul ponte di prua due grandi divani e uno spazioso prendisole completano l’offerta per il relax degli ospiti.

Gli interni dell’M7 trasmettono un’atmosfera minimalista e raffinata, con il salone principale – pieno di luce e aria grazie alle finestre a tutta altezza e ai colori chiari degli arredi – che confluisce senza interruzioni nella zona pranzo. L’area lounge è completata da due divani, entrambi con vista panoramica.

Quattro sono le cabine sul ponte inferiore, che possono ospitare fino a otto persone; la suite armatoriale a tutto baglio (6,35 metri) è situata al centro, mentre una suite Vip è posizionata a prua. Le altre cabine doppie si trovano ai lati della Vip. Tutte sono caratterizzate da arredi ricercatissimi e pregiati.

L’esemplare appena varato sarà presentato al Salone di Cannes (12-17 settembre) e subito dopo entrerà nel mercato del charter, con l’obiettivo di navigare tra Costa Azzurra, Corsica, Monaco e Italia.