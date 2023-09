Al via la grande stagione dei saloni nautici: overture a Cannes, poi Genova (21-26 settembre) e Montecarlo (dal 27 al 30)

Sta per aprirsi la stagione dei grandi saloni nautici proiettati sulla stagione 2024. Tre gli appuntamenti principali, dislocati tra la Costa Azzurra e l’Italia. Dal 12 al 17 settembre l’overture con il Cannes Yachting Festival, a seguire il Salone italiano di Genova (21-26 settembre) e, subito dopo, da mercoledì 27 a sabato 30, la 32esima edizione del Monaco Yacht Show, la più grande esposizione internazionale dedicata al mondo dei superyacht, evento di straordinario prestigio che si tiene ogni anno dal 1991 presso le banchine del Port Hercule del Principato di Monaco.

In tutte e tre le manifestazioni il Made in Italy reciterà un ruolo da protagonista, con la presenza dei nostri migliori cantieri. La nautica italiana detiene infatti una leadership indiscussa non solo nella produzione di imbarcazioni d’ogni tipo (dai piccoli natanti ai grandi super yacht) ma anche in varie aree della componentistica. Basti dire, in proposito, che sommando produzione di barche, componentistica, accessori e motori marini, la nautica italiana ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 7 miliardi di euro, un valore mai realizzato in passato e che equivale a una crescita di circa il 20%. Se a questo si aggiunge che l’export ha toccato i 3 miliardi di euro e che la grande maggioranza dei cantieri ha un portafoglio ordini proiettato fino al 2027, si capirà perché il comparto si avvia alla prossima stagione con le carte in regola per recitare ancora un ruolo da protagonista sulla scena internazionale.

E’ in questo scenario che sta per aprirsi la stagione dei saloni. Il primo appuntamento, come detto, è fissato da martedì 12 a domenica 17 settembre a Cannes, dove il meglio della nautica mondiale, in particolare europea, sarà in mostra tra Vieux Port e Port Canto, nel cuore della Costa Azzurra. Come tradizione, le due aree espositive (una dedicata alle barche a motore, l’altra a quelle a vela) saranno collegate via terra e via mare, grazie anche a un servizio navetta che permette di spostarsi agevolmente.

Circa 700 le barche annunciate, di misura compresa tra 5 e 50 metri. Più in dettaglio, a Vieux Port sarà allestita, come tradizione, la Luxury Gallery, zona dedicata al lusso e al lifestyle, con 535 imbarcazioni a motore da 5 a 48 metri. Sull’altro lato della Croisette, a Port Canto, saranno in mostra altre 120 imbarcazioni da 10 a 33 metri, monoscafo e multiscafo, tra le quali una ventina di novità presentate in anteprima mondiale. Un’area sarà dedicata all’esposizione di barche usate e al charter. A Port Canto saranno allestiti inoltre spazi a terra riservati al mercato dei toys, i “giocattoli da mare” divenuti ormai irrinunciabili complementi alle dotazioni di bordo.

A Cannes reciterà un ruolo significativo anche la cosiddetta piccola nautica, alla quale sarà dedicata, a Vieux Port, un’area specifica, la Small Boats, dedicata a imbarcazioni di misura compresa tra 8 e 11 metri. Un ruolo significativo avranno anche i gommoni, da tempo ormai impadronitisi di un’importante fetta del mercato, soprattutto nell’area del Mediterraneo. Non mancheranno novità tutte da scoprire nel campo emergente delle motorizzazioni elettriche.

Il Salone di Cannes sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 19, ad eccezione della giornata di venerdì 15, quando l’area espositiva resterà aperta fino alle 22,30. La domenica, invece, la chiusura sarà anticipata di un’ora (18).

Martedì 12 settembre verrà presentato, con una conferenza stampa convocata nel suggestivo scenario di Villa del Principe, la 63ma edizione del Salone di Genova, in programma nel capoluogo ligure dal 21 al 26 settembre. Un appuntamento imperdibile per operatori, diportisti e appassionati della nautica italiana, che nonostante la concorrenza di Cannes (la vicinanza di date non è certo un incentivo all’internazionalizzazione dell’evento) continua a crescere, grazie ad un piano di rilancio che ha visto in prima linea gli organizzatori della società I Saloni Nautici (costola di Confindustria Nautica) e al sostegno delle amministrazioni locali e nazionali.

Al centro del piano di rilancio c’è la trasformazione del waterfront di Levante disegnato dall’archistar Renzo Piano. L’opera, incentrata su un concept avveniristico, non è stata ancora completata (si prevede che ciò avverrà nel 2024), tuttavia il nuovo waterfront di Levante sta già prendendo forma, con l’apertura dei canali navigabili, la realizzazione della spettacolare isola che fa da cornice al Padiglione Blu, le nuove banchine espositive, l’ampliamento e il rinnovamento di spazi e servizi. Con le nuove aree a disposizione, l’evento ligure usufruirà dunque, già quest’anno, di un rinnovato layout espositivo, con la possibilità di aumentare il numero di barche in esposizione.

Nelle previsioni, pare che per l’edizione 2023 saranno oltre mille le barche in mostra a Genova, distribuite su una superficie di oltre 200mila metri quadri tra terra e acqua, e con l’85% delle aree completamente all’aperto. Secondo le anticipazioni lasciate trapelare dagli organizzatori, “l’evento conterrà 5 saloni, complementari tra loro e nello stesso tempo caratterizzati da una propria identità”.

L’offerta si articola in un salone tech trade dedicato alla componentistica e agli accessori, un salone della vela (Sailing World), un salone del fuoribordo (Boating Discovery), un salone Yacht e Superyacht, e un Salone Living the sea, ognuno con servizi dedicati e sviluppati per garantire ad ogni segmento e clientela un servizio sempre più vicino alle specifiche esigenze.

La grande stagione dei saloni nautici 2023 proseguirà poi con il Monaco Yacht Show, in programma dal 27 al 30 settembre a Port Hercule, nel cuore di Montecarlo. Giunto alla 32ma edizione, l’evento monegasco sarà dedicato, come sempre, al mondo dei superyacht, un mondo inarrivabile per la maggior parte dei comuni mortali, che tuttavia richiama nel Principato migliaia di paperoni disposti a spendere cifre da capogiro per capolavori di stile e di tecnologia, in gran parte Made in Italy.

La manifestazione sarà caratterizzata da diverse aree espositive e da eventi esclusivi tra cui l’Adventure Area, dedicata alle esperienze di navigazione all’avanguardia; la Sailing Yacht Area (dedicata alla vela); il Sustainability Hub (dedicato alla navigazione ecosostenibile); l’Upper Deck Lounge, che ospiterà una mostra dedicata al mondo del lusso, e lo Yacht Design&Innovation Hub. Il programma include, infine, il Monaco Yacht Summit, organizzato per discutere dei problemi del settore, e il Captains & Crew Lounge, riservato agli equipaggi degli yacht.

Vale la pena ricordare che queste vere e proprie navi da diporto sono spesso utilizzate per il charter, e rese disponibili, dunque, anche per brevi periodi. Proprio in questa ottica al Monaco Yacht Show viene organizzata anche la Sapphire Experience, programma ufficiale di visite su misura, rivolto ai visitatori interessati a noleggiare o ad acquistare uno yacht.