Non solo gommoni: a Viareggio un motoscafo d’altri tempi. Ecco l’NY 24 di Nerea Yacht, un solo motore e tanta classe

VIAREGGIO - Debutti, ritorni, rilanci. La nautica è viva e, nonostante alcune assenze di rilievo, la terza edizione del Versilia Yachting Rendez vous ha messo in mostra prodotti interessanti in tutti i settori del comparto, compresi quelli che sembravano ormai out. Ci riferiamo ai piccoli motoscafi, da anni sorpassati, nei gusti dei diportisti, dai battelli pneumatici. E invece, in un salone del lusso come il VYR, si è visto persino il debutto di un nuovo cantiere, Nerea Yacht, cimentatosi nella costruzione di un motoscafo di appena 24 piedi, l’NY 24, ma con qualità insospettabili.

Nato da un’intuizione di Dario Messina, progettista siciliano trapiantato nelle Marche, l’NY 24 è un day cruiser di 7,35 metri altamente personalizzato, realizzato in vtr (e qualche dettaglio in legno) con la cura, la ricerca stilistica e le caratteristiche produttive di un capo sartoriale. Il progetto è firmato dai designer Alessio Battistini e Davide Bernardini, i quali hanno mirato alla creazione di un prodotto d’avanguardia, ma capace di conservare lo stile e l’eleganza dei motoscafi che hanno fatto grande la cantieristica italiana tra gli anni 60 e 80.

L’NY 24 ha le carte in regola per occupare due ruoli: tender di grandi yacht o elegante day cruiser per veloci uscite sotto costa. Ciò detto, la barca si presta anche, all’occorrenza, ad un uso diverso, adatto magari al weekend di una giovane coppia: si è riusciti infatti a ricavare uno spazio abitabile sottocoperta, grazie a una cabina con ampio divano contenitore trasformabile all’occorrenza in letto matrimoniale. Non manca un vano toilette a scomparsa.

Ciò detto, il meglio del nuovo motoscafo sta negli spazi all’aperto, che prevedono un pozzetto ben attrezzato, con due frigoriferi a cassetto, un lavandino a scomparsa e un piano cottura per garantire momenti di grande convivialità. Il cuore della barca è sicuramente la zona living sviluppata al centro, con una comoda dinette trasformabile, dove il tavolo centrale, abbattibile, consente di ampliare l’area relax aumentando la superficie del prendisole già disponibile a poppa.

Per la motorizzazione (monomotore) si può scegliere tra i diesel Volvo Penta da 220 o da 300 hp. Con il propulsore più potente la velocità massima dichiarata dal cantiere è di 32 nodi, 25 quella di crociera. Il serbatoio del gasolio ha una capienza di 250 litri; 60 litri quello dell’acqua. Per il momento non è stato ancora comunicato il prezzo. Per la vendita del nuovo motoscafo, comunque, Nerea Yacht si affida alla rete commerciale di Sunrise Marine, società ligure che al VYR ha esibito il suo modello più rappresentativo: l’iconico Sundeck 580, una navetta “custom” costruita a Ravenna e progettata per affrontare lunghe navigazioni, anche oceaniche.