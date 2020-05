WB 40 Classic, mix di classico e moderno in 13 metri. E’ una barca in legno e carbonio che vola a 40 nodi

NAPOLI - Le imbarcazioni moderne, un po’ come le automobili, hanno fatto progressi straordinari: sono state sviluppate carene sempre più performanti e sono stati radicalmente cambiati i canoni dello stile; il disegno delle prue è stato in molti casi ribaltato, gli oblò non sono più necessariamente tondi, le poppe hanno guadagnato prolungamenti che regalano autentiche “spiagge” galleggianti, spesso le murate sono apribili, materiali sempre più evoluti hanno sottratto spazio al legno. Tutto ciò ha favorito l’evoluzione della nautica da diporto, ma ha provocato, al contempo, rigurgiti di nostalgia tra gli appassionati legati al ricordo di imbarcazioni classiche. Come i runaboats d’origine americana di un tempo, per non dire dei mitici motoscafi in legno firmati da Carlo Riva.

Ebbene, per soddisfare la domanda – ovviamente circoscritta a una élite – di barche capaci di far rivivere forme, gusti e piaceri d’una volta senza però trascurare qualità, efficienza e prestazioni adeguate ai tempi moderni, ci sono i (benemeriti) costruttori di prodotti one-off: esemplari unici, realizzati su richiesta di singoli clienti, gente disposta a spendere anche “qualcosa in più” (a volte “molto di più”) pur di avere qualcosa di unico, al di fuori della normale produzione a catalogo.

E’ quanto avvenuto in casa Wooden Boats, azienda creata nel 2012 e presto specializzatasi nel progettare tender full custom per grandi yacht. Sono stati 18 gli esemplari realizzati in 8 anni, grazie a una felice intuizione di Marco Arnaboldi, ex direttore di AB Yachts e titolare di uno studio di ingegnerizzazione navale che vanta collaborazioni con marchi di fama come Baglietto, Benetti, Mangusta, Perini, Pershing, Sanlorenzo, tanto per citare i più importanti.

Ebbene, Arnaboldi ha intercettato il filone della nostalgia e ha realizzato il WB 40 Classic, imbarcazione in perfetto classic style costruita in legno e carbonio: un abbinamento inedito, che va ben oltre le note accoppiate legno-vetroresina, regalando al progetto un mix impagabile di antico e moderno, esaltando sia il gusto retrò, sia le prestazioni e l’efficienza di un prodotto di assoluta avanguardia.

Lunga 13 metri (per la precisione 12,95), con baglio massimo di 4, e motorizzata con due turbodiesel Yanmar da 420 hp, l’imbarcazione può raggiungere una velocità massima di 40 nodi (36 l’andatura di crociera). In coperta possono trovare posto fino a 14 persone; la postazione di comando è rialzata, in modo da assicurare buona visibilità in navigazione e in manovra; i prendisole sono due: uno a prua, sopra la deckhouse, e un altro a poppa, sopra la zona motori; volendo, un terzo prendisole può essere ricavato trasformando il tavolo (regolabile in altezza) che si trova nella zona del pozzetto centrale.

Non mancano, a poppa della timoneria, un mobile cucina con lavandino, piano di lavoro, due fuochi e il frigorifero. L’intera area può essere protetta da un bimini-top o, a richiesta, da un hard-top realizzato in fibra di carbonio. Opzionali sono anche le murate abbattibili per aumentare la superficie della piattaforma bagno. Sottocoperta sono previsti un letto a due piazze, il bagno con wc, lavandino e doccia.

Ma al di là delle comodità previste, e in gran parte assimilabili a quelle di altre imbarcazioni, ciò che distingue il WB 40 Classic dai day cruiser di nuova generazione sono lo stile classico e, soprattutto, la scelta dei materiali. “Per questo particolare progetto – ha spiegato in proposito Marco Arnaboldi – ho voluto unire il legno, il più nobile dei materiali per la costruzione di barche, dotato di proprietà meccaniche incredibili, con avanzati compositi di carbonio. Il vantaggio è stato poter creare barche custom uniche, senza dover effettuare investimenti in stampi costosi e attrezzature. Del resto – ha aggiunto il progettista – quando ho fondato Wooden Boats volevo realizzare un cantiere boutique, capace di distinguersi e di proseguire nella costante ricerca di innovazione che da sempre caratterizza lo studio Arnaboldi”.

Partendo da questi presupposti, scafo e coperta dell’imbarcazione sono stati realizzati dunque in sandwich con strati multidirezionali di mogano e fibra di carbonio pre-preg, utilizzando la tecnica della resina epossidica sottovuoto. La carena è a V profonda, pensata appositamente per la propulsione a idrogetto e – secondo le informazioni fornite dal cantiere – “il WB 40 Classic unisce performance ottimali e una tenuta di mare eccellente, senza vibrazioni in ogni condizione di mare”.

Testato nelle acque di Capri, il WB 40 Classic è destinato ad un armatore europeo, con il quale sono stati concordati tutti i dettagli della costruzione e dell’allestimento. “Il cliente – ha tenuto a dire Arnaboldi - si è rivolto a noi perché ci ha ritenuto l’unico cantiere in grado di costruire seguendo le sue specifiche esigenze. Voleva una barca custom con linee classiche, che fosse leggera per aumentare le performance e ridurre il consumo di carburante, richiedesse poca manutenzione e avesse un impatto minimo sull’ambiente in caso di demolizione. Costruire in legno e fibra di carbonio ha significato poter accontentare tutte le sue richieste”.