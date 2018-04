Yamaha Experience fa tappa a Pescara: prove libere per appassionati e neofiti della nautica

PESCARA - Dopo le prime due tappe a Palermo e Brindisi, Yamaha Experience fa tappa a Pescara, dove nel weekend del 7-8 aprile viene ospitata la terza tappa del tour itinerante organizzato dalla casa giapponese in collaborazione con la rete di vendita italiana dei motori fuoribordo e con il cantiere Capelli: special guest dell’evento sarà proprio il nuovo battello da pesca Tempest 700 Fishing presentato lo scorso febbraio in anteprima europea al Pescare Show di Vicenza.

L’evento si svolgerà nel Marina di Pescara, con apertura gratuita al pubblico dalle 10 alle 18. Nell’occasione sarà possibile provare in mare quasi tutta la gamma di motori fuoribordo Yamaha, a bordo non solo del nuovo Capelli Tempest 700, ma anche di altri gommoni e imbarcazioni in vetroresina prodotte dal cantiere lombardo nelle misure da 5 a 10 metri. A rinfoltire la flotta messa a disposizione per le prove in mare anche alcuni modelli del cantiere brindisino Idea Marine.

Partner dell’organizzazione sono le rappresentanze locali della Lega Navale Italiana e di Assonautica, e la Scuola di Patenti Nautiche La Scuffia. Nell’occasione sarà dunque possibile, per i neofiti, avvicinarsi al diporto con l’assistenza di personale qualificato che può fornire tutte le indicazioni necessarie per il conseguimento della patente nautica. In programma anche training teorici e alcune sessioni di addestramento in acqua con l’assistenza di istruttori.

Dopo Pescara, il tour Yamaha farà tappa a Roma il 14-15 aprile, a La Spezia il 21-22, a Milano dal 4 al 6 maggio e ad Albarella (Venezia) dal 12 al 13. Stranamente non sono previsti passaggi in località di mare della Toscana e della Campania, dove pure la “piccola nautica” rappresenta un punto di forza del territorio costiero.