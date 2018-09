Yamaha Marine incanta Genova con il V8 XTO Offshore. Con 485 hp è il fuoribordo più potente al mondo

GENOVA - Giovedì 20 settembre 2018 resterà una data storica per la nautica da diporto: è infatti il giorno scelto da Yamaha per presentare anche in Europa, dopo l’anteprima negli USA, il motore fuoribordo più potente del mondo. Si chiama V8 XTO (la sigla sta per Extreme Offshore), è stato progettato dagli ingegneri giapponesi sulla base di un V8 aspirato da 5,6 litri e sviluppa la potenza di 425 hp, la più alta per un fuoribordo a 4 tempi a iniezione diretta!

Per i visitatori del Salone di Genova il nuovo “mostro” è stato messo in bella mostra nel padiglione B Terreno, ma non solo: quattro esemplari, per complessivi 1700 hp, sono stati montati anche sulla poppa del nuovo maxi RIB Tempest 50 di Capelli, abituale partner italiano dell’azienda giapponese, prestatosi per prove in mare ad altissimo quoziente adrenalinico.

Nel vernissage organizzato nella vetrina ligure, il mamagement di Yamaha ha tenuto a sottolineare il ruolo attribuito a questo prodotto esclusivo, che proietta il brand giapponese ai vertici della categoria fuoribordo. Con l’enfasi tipica delle svolte epocali, è stato detto che il nuovo motore «è un prodotto rivoluzionario, che segna una rottura con il passato e apre le porte a nuove sfide: dall’utilizzo di tecnologie fino a oggi irraggiungibili, all’unicità dell’esperienza dell’utente che viene catapultato in una dimensione inedita». Esagerazioni? Può darsi. Ma nel caso specifico è bene ricordare che la mission tradizionale di Yamaha Motor si basa da sempre sul concetto di Kando, termine giapponese che esprime la sensazione di profonda soddisfazione e intensa eccitazione generata da qualcosa di unico, che supera le aspettative.

Sul piano tecnico, le novità salienti di questo maxi fuoribordo sono tante. Gli ingegneri giapponesi le hanno illustrate con dovizia di particolari, sottolineando che «prima di tutto è incredibile la coppia, che facilita la planata anche delle imbarcazioni più pesanti». Ma affinché tutta la potenza possa essere effettivamente ed efficacemente scaricata nell’acqua, è stata creata anche una specifica elica di diametro maggiore: contrassegnata dalla sigla XTO OS, presenta una più grande superficie delle pale, in modo da assicurare una spinta estrema in funzione dell’accelerazione, della velocità massima e di quella di crociera.

Innovazioni significative sono, inoltre, l’iniezione diretta, la doppia pompa dell’acqua di raffreddamento e l’alternatore da 75 ampere a 1.500 giri. Altre novità del nuovo motore sono lo scarico sopra la piastra di cavitazione che migliora la resa dell’elica in fase di retromarcia e al contempo l’efficacia del sistema Helm Master. E’ nuovo anche il piede, che si caratterizza per l’efficienza idrodinamica: “la migliore di sempre” dicono i tecnici Yamaha.

Interessante è anche il sistema di sterzo totalmente elettronico, che rende il motore più reattivo e preciso nei movimenti: non utilizza apparati idraulici o pompe elettriche, basandosi sulla tecnologia «steer-by-wire». Non mancano un display touchscreen multifunzione CL7 premium abbinato ai comandi avanzati «drive-by-wire» e il joystick Helm Master.

E’ innovativo anche il sistema di sostituzione dell’olio del piede, brevettato da Yamaha, che consente di effettuare questa operazione senza dover sollevare il mezzo dall’acqua: una opportunità importante, visto il ragguardevole peso del propulsore, che oscilla tra 430 e 450 kg. Tra i vantaggi, anche il risparmio economico e, dunque, un sostanziale cambiamento in termini di costi di manutenzione.

Particolare attenzione è stata poi riposta al look e al design del motore, originale rispetto al resto della gamma Yamaha: si tratta infatti di un fuoribordo dalle linee ancora più dolci, che conferiscono alla calandra un maggior movimento. Inoltre l’XTO è disponibile nella nuova ed elegante colorazione bianco perla, oltre al classico grigio Yamaha.

La Casa giapponese ha annunciato infine che durante il Salone di Genova, e fino al 31 ottobre, saranno in vigore gli incentivi “Satisfaction Sea” su tutta la gamma, a partire dagli 8 cavalli. Presso gli oltre cento concessionari sarà dunque possibile acquistare un fuoribordo a condizioni vantaggiose, grazie a speciali sconti sul listino, che possono arrivare anche a 3.000 euro, con formule di finanziamento studiate su misura in base alle esigenze del cliente e con pagamenti che partono da 50 euro al mese.