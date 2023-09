Con Yamaha alla scoperta della “piccola nautica”: prove in mare e sconti speciali per i “senza patente” da 40 hp

GENOVA - Se uno yacht può rappresentare per voi soltanto un sogno e non siete un armatore navigato, sappiate che all’edizione 2023 del Salone nautico di Genova (21-26 settembre) ci sarà molto da vedere anche nel campo della cosiddetta “piccola nautica”, comparto affollato prevalentemente da gommoni (ma non solo) nel quale ci si può cimentare anche se non si è in possesso di patente nautica: l’importante è disporre di un natante con motorizzazione non superiore a 40 cv.

A Genova ce ne saranno molti, ma cinque in particolare saranno messi a disposizione per mettersi alla prova ai comandi. Ci pensa Yamaha, con un’iniziativa battezzata Blue Date, organizzata in collaborazione con Salpa, Capelli, Joker Boat, Lomac e Mia. Unica condizione richiesta, aver compiuto 18 anni. Poi via libera all’ebbrezza della navigazione.

Se ci si sentirà pronti, si potrà anche trattare l’acquisto in vista della stagione nautica 2024: in occasione del salone, infatti, vengono proposte da Yamaha condizioni speciali, con sconti fino a 1500 euro per i fuoribordo F40 HET e F40 G Supreme. Il primo è uno dei motori più venduti nel mondo ed è il 40 cv con il miglior rapporto velocità/consumo; l’altro è accreditato di valori di coppia superiori alla media e prestazioni senza eguali nella categoria.

Ma al di là dell’iniziativa dedicata ai neofiti, Yamaha ha annunciato la presentazione a Genova dei nuovi fuoribordo V8 XTO da 450 hp e dei motori da 200 e 150 hp, protagonisti del segmento High Power (da 90 a 200 cavalli). “Migliorare il rivoluzionario XTO da 425 hp V8 è stato difficile, ma il nuovo XTO da 450 cavalli offre un rapporto peso/potenza superiore” dicono in casa Yamaha, certi che questo aumento delle prestazioni renderà il nuovo motore adatto a imbarcazioni più grandi e più pesanti.

Quanto ai nuovissimi motori da 150 e 200 cv, la Casa giapponese tiene a far sapere che “sono dotati di un sistema EFI a basso consumo di carburante che esegue calcoli in nanosecondi per garantire una miscela ottimale di carburante e aria al fine di ottenere il massimo delle prestazioni e dell’efficienza, oltre a partenze a freddo affidabili”.

Com’è facile immaginare, sono fuoribordo adatti a installazioni singole o doppie. Tra i “valori aggiunti”, vantano la più recente tecnologia di sterzo elettroidraulico integrato, una più facile integrazione con il rivoluzionario sistema di controllo dell’imbarcazione Helm Master EX, e la funzione TotalTilt che consente di sollevarli o abbassarli automaticamente con un doppio clic.

Yamaha espone a Genova anche la gamma 2024 WaveRunner, con la quale domina il mercato delle moto d’acqua: ben 11 i modelli annunciati, 9 dei quali sono stati completamente rinnovati sia sulla base delle ultime tendenze tecnologiche, sia con la rivisitazione del look e dei colori. Non mancherà, nello stand della casa nipponica, la leggendaria SuperJet, che continua a essere un vero brivido nel segmento Sport, unendo potenza, agilità e prestazioni esaltanti.

A completare l’esposizione della Casa dei tre diapason, saranno in bella mostra anche i gonfiabili Yam, ovvero piccoli tender (anche con pianali in alluminio) e “giochi acquatici”, sempre più diffusi nelle liste degli optional graditi agli armatori e alle loro famiglie.

Come tradizione, la filiazione italiana della Casa giapponese affida anche a Capelli il compito di mettere in mostra il meglio della propria produzione attraverso package di sicuro richiamo, come quelli allestiti per le tre anteprime annunciate a Genova: il TE 42 della linea Luxury, il TE 900 Luxe e il TE 480 WA.

Il primo, che misura quasi 13 metri di lunghezza per 3,60 di larghezza, monta sulla poppa una coppia di XTO da 450 hp; il Tempest 900 LUXE (ideale anche come tender per yacht di lusso) adotta invece gli Yamaha NSB2 da 250 hp, mentre il piccolo Tempest 480 (un soffio meno di 5 metri) viene presentato con il “senza patente” da 40 cavalli.

Vale la pena ricordare che il forte impegno di Yamaha sul mercato italiano si manifesta anche in altro modo, ovvero con la motorizzazione standard delle barche in vetroresina della linea MIA MARINE (una da 18 e un’altra da 20 piedi), che vengono commercializzate anche dai concessionari della Casa nipponica.