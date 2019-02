500, al MoMA di New York si può ammirare l’iconico modello Fiat. Esposta fino al 15 giugno

NEW YORK - Da ieri e fino al prossimo 15 giugno i visitatori del celebre Museum of Modern Art di New York (MoMA) di New York hanno la possibilità di ammirare una 500 F, auto icona del Made in Italy e delle capacità creative e progettuali di Fiat. Entrata nel 2017 a far parte della collezione di pezzi di proprietà del MoMA, questo splendido esemplare della serie più famosa nella vita della Fiat 500 - prodotta fra il 1965 e il 1972 - è infatti esposto nella sede principale sulla 54ma Strada nell’ambito della mostra The Value of Good Design, l’evento che racconta la storia del design industriale attraverso la raffinata collezione MoMA. Una presenza che ‘certificà, dunque, l’importanza storica e la valenza simbolica della Fiat 500 degli Anni 50, un’icona di stile italiano che incarna molti dei tratti tipici del design modernista dell’epoca, collegandolo ai temi esplorati dalle collezioni esposte al museo newyorkese. Se si contano, oltre alla Serie F, anche le altre versioni (Sport, D, L, R) di prima generazione, la 500 è stata prodotta tra il 1957 e il 1975 in oltre quattro milioni di esemplari. Una cifra che - se a questa prima generazione - si sommano anche le 500 d’epoca moderna realizzate dal 2007 ad oggi, si supera la quota di sei milioni di unità, tanto da farne uno dei modelli Fiat più venduti di tutti i tempi. Progettata da Dante Giacosa e lanciata nel 1957, la Fiat Nuova 500 è stata concepita come auto economica per la motorizzazione del continente europeo del dopoguerra, con alla base l’idea che il design di qualità dovesse essere accessibile a tutti. Ecco perché nonostante le dimensioni esterne ridotte, Fiat 500 riuscì - grazie al progetto di Giacosa - a massimizzare il volume interno, con uno spazio sorprendentemente ampio, tale da poter accogliere 4 passeggeri. Il tettuccio in tessuto pieghevole di serie conferiva a quest’ auto economica un tocco di gran lusso, riducendo al contempo l’utilizzo dell’acciaio, materiale prezioso per l’epoca, necessario per la sua produzione.