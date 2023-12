A Flavio Manzoni e al Centro Stile Ferrari il premio Angi 2023. Riconoscimento dedicato a iniziative degli innovatori italiani

Il Chief Design Officer della Ferrari, Flavio Manzoni, e due designer in rappresentanza del Centro Stile Ferrari sono stati premiati per il loro approccio senza compromessi all’innovazione tecnologica. Il premio ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), con il patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea, è dedicato alle iniziative degli innovatori italiani per promuovere l’eccellenza sociale, la ricerca scientifica e tecnologica, la formazione e la cultura, l’imprenditoria giovanile e l’innovazione digitale. Nel corso della cerimonia, che si è svolta presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma, alte cariche dello Stato e del Parlamento Europeo hanno consegnato i premi alle startup e a personaggi di spicco del panorama culturale e imprenditoriale italiano.

Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha consegnato il premio speciale per l’approccio all’innovazione tecnologica a Flavio Manzoni che, presso il Centro Stile Ferrari, guida un team di giovani designer, ingegneri, modellisti e architetti eclettico e talentuoso, proveniente da diversi background culturali. Un team caratterizzato da un approccio senza compromessi all’innovazione tecnologica e all’esclusività, e che costruisce le auto che il mondo sogna.