A Roma 1,7 mln di auto, prima tra la grandi città italiane. Crescono elettriche, 317 km piste bici e 2.370 veicoli in sharing

A Roma sono immatricolate 1,75 milioni di autovetture e circa 387mila motocicli. Tra gli 8 grandi Comuni italiani la Capitale è al primo posto nella classifica del tasso di motorizzazione, con 629 vetture ogni 1000 abitanti, e al terz’ultimo posto per quello dei motocicli (139 ogni 1000 abitanti). È quanto emerge dal rapporto Mobilità 2021 realizzato, per il terzo anno consecutivo, da Roma Servizi per la Mobilità. Anche in questa edizione lo studio fotografa il quadro cittadino del trasporto pubblico e privato. Ma non solo, offre anche uno spaccato demografico: «La popolazione tende a invecchiare rispetto al 2019 un pò in tutti i municipi - si spiega -. In città l’indice di vecchiaia è di 33 punti superiore rispetto a quello della cintura metropolitana. Il Municipio più popolato è il VII (con circa 300mila abitanti, all’incirca la popolazione di Catania), quello più densamente abitato è il V».

Secondo l’indagine il parco veicoli cittadino si rinnova gradualmente: le auto Euro 6 rappresentano il 28,6%. 20.000 sono le auto elettriche registrate sul sito di Roma Servizi per la Mobilità con «un’impennata rilevante» nell’ultimo anno. Quanto al trasporto pubblico, l’offerta complessiva raggiunge i 300mila posti per 362 linee di servizio e 8.400 km di sviluppo. L’età media dei veicoli si è ridotta passando dai 10,1 anni del 2019 ai 9,1 del 2020. Il 29,2% sono elettrici, a metano o ibridi. L’estensione della rete metropolitana (linee A,B/B1 e C) è circa di 60km. Sul versante delle piste ciclabili, tra il 2018 e il 2021 sono stati realizzati 75 km di nuovi tracciati che si aggiungono ai 242 già esistenti nel 2016 portando il totale a 317 km. Roma, inoltre, risulta avere un servizio di car sharing con 2370 veicoli (il 26% a trazione elettrica). In città sono presenti 4 operatori, 3 privati, (Roma Servizi per la Mobilità, che gestisce il servizio per conto di Roma Capitale, dispone di una flotta di 181 unità con 156 postazioni distribuite su 13 Municipi).

Ma in città ci sono anche altre forme di sharing mobility: bike, scooter e monopattini gestiti da 11 operatori con circa 950mila iscritti e una flotta di poco più di 22.700 veicoli (dei quali 14mila monopattini). «Ogni volta che osservo i dati romani sulle lunghezze degli spostamenti con mezzo privato a motore, credo che la città delle brevi distanze sia alla nostra portata - ha evidenziato Stefano Brinchi, presidente e amministratore delegato di Roma Servizi per la Mobilità -. Anche grazie alle infrastrutture leggere e sul trasporto pubblico locale che arriveranno con l’approvazione del Pums».