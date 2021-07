Aci, la campagna sociale “Vieni via con me” vince due premi internazionali di comunicazione

Seconda medaglia d’oro per ACI e la sua campagna sociale “Vieni Via con Me” - realizzata con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e MIT - andata in onda nel 2020. Dopo l’Excellence in Advertising Winner 2021 della Fia (Federazione Internazionale dell’Automobile) è la volta dell’l’IPRA GWA (Golden World Awards) che ha premiato l’Automobile Club d’Italia con il Golden Worlds Winner 2021 nella categoria Public Sector.

Il doppio successo - che ripete quello della pluripremiata campagna del 2018 - è stato attribuito allo spot realizzato a sostegno dell’Italia e degli italiani dopo il drammatico lockdown della primavera del 2020 e che si proponeva di restituire fiducia ed energia ai cittadini, dopo il pesante avvio della pandemia, il drammatico elenco delle vittime e la crisi sociale ed economica incombenti. Attraverso il racconto della storia della mobilità del nostro Paese, strumento di libertà e sviluppo, ACI stimolava gli italiani alla ripresa e all’ottimismo. La campagna - realizzata con la collaborazione di alcune delle più importanti aziende del settore automotive e non solo nel nostro Paese, come Ferrari, Lamborghini, Webuild - ha raggiunto oltre 40 milioni di italiani.

"Sono felice due volte – dichiara Ludovico Fois Responsabile per la Comunicazione di ACI – per il prestigio dei premi ricevuti e per il riconoscimento al lavoro svolto, nelle condizioni complicate dal lockdown, dalla nostra struttura ACI in collaborazione con un team specialist e con la produzione. Sono anche molto soddisfatto – prosegue Fois - per aver vista riconosciuta l'idea che un Ente Pubblico che presidia la mobilità può e deve dare il suo contributo al di là del suo stretto ruolo istituzionale, a maggior ragione nell'emergenza pandemica e a dimostrazione di come ACI si evolva mantenendo la capacità di cogliere il sentiment della società contemporanea."

La Campagna ha raggiunto oltre 40 milioni di italiani e nasce dalla consapevolezza di ACI che la mobilità, con tutte le sue diverse e nuove modalità, resta protagonista indiscutibile per la crescita economica e sociale del nostro Paese e che, quando viene ridotta, le conseguenze toccano la quotidianità di decine di milioni di italiani. Si ringraziano per la collaborazione alla realizzazione dello spot Ferrari, Lamborghini e Webuild.Link al video della campagna: https://www.youtube.com/watch?v=Zjnd7EhaQ6U