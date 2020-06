Alex Zanardi condizioni, la neurologa: «Il recupero? Prima di tutto bisogna superare la fase acuta»

La speranza per tutti è che Alex Zanardi possa riprendersi presto. Ma per il momento bisogna solo aspettare, con fiducia. «E' prematuro fare una prognosi in qualsiasi direzione», spiega Rita Formisano, direttore di Neuroriabilitazione della Fondazione Irccs Santa Lucia di Roma e presidente del Coma and disorders of consciousness panel della European Academy of Neurology. Superata la fase critica, il recupero «dipende dal danno neurologico del paziente». Non è possibile, infatti, prevedere gli sviluppi...

