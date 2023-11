Amazon, con un click si potrà comprare un'automobile Hyundai: come funziona e come si ritirerà la vettura

Certo non ce la si farà a ritirarla dal "locker" (l'armadietto) nei supermercati e anche la consegna a casa pone qualche problema ai corrieri non tutti abituati a guidare le bisarche e magari, infine, nemmeno l'abbonamento a Prime garantirà il recapito in 24 ore. Ma comunque acquistare un'auto su Amazon, dopo averla "caricata" nel "carrello", può diventare un nuovo modo di rilanciare il mercato delle vetture.

Il gigante dell'e-commerce fondato da Jeff Besoz nei prossimi mesi offrirà la possibilità di comprare on line i modelli della Hyundai, il colosso sudcoreano.

Oggi l'annuncio: nel 2024 via alle offerte rintracciabili sul sito di Amazon che farà da tramite con i concessionari locali del marchio asiatico. Tecnicamente Hyundai sceglierà l'unità di cloud computing di Amazon, Aws, come fornitore di servizi cloud e inoltre l'accordo prevede che l'assistente vocale Alexa venga integrato nei modelli di nuova generazione.

Per ora non sono stati resi noti altri dettagli dell'accordo e delle procedure che rappresentano un passo avanti rispetto allo scenario attuale che consente in alcuni paesi di esaminare e selezionare on line alcuni tipi di vetture, ma non comprarle.

L'accordo apre inoltre una prima breccia in un mercato che risponde a norme e consuetidini molto forti che chiamano in ballo anche il ruolo die concessionari. E poi servirà anche una rivoluzione culturale nei clienti che decideranno di non recarsi più toccare con mano e a vedere di persona i modelli negli autosaloni, ma si affideranno allo schermo del computer o del telefonino.