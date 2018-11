BOLZANO - L’Audi Q3 volta pagina. La seconda generazione del Suv compatto di Ingolstadt (anche se in realtà nasce nella fabbrica ungherese di Györ) rappresenta infatti un autentico giro di boa che risulta evidente fin dal primo sguardo: il cambiamento stilistico salta subito all’occhio, e trova la sua manifestazione più immediata nel frontale, diventato più vigoroso e aggressivo, ma al tempo stesso amichevole e rassicurante. Merito della combinazione tra la nuova griglia, inserita nel classico contorno ottagonale della famiglia «Q» e suddivisa da otto robuste lamelle cromate verticali che ne evidenziano il carattere energico, e i sottili gruppi ottici dalla forma a cuneo che regalano l’immediata sensazione di una vettura dai contenuti tecnologici avanzati grazie al ragionato utilizzo dei Led, che sono di serie su tutte le versioni per quanto riguarda le luci diurne, ma a seconda dei livelli di allestimento possono essere del tipo Full Led e nella sofisticata tecnologia intelligente Led Matrix, capace di gestire il fascio luminoso in modo da garantire sempre la massima visibilità, ma senza abbagliare i guidatori dei veicoli che sopraggiunto.



Le linee decise e più intagliate rispetto e quelle tondeggianti della generazione precedente si ritrovano anche nella lavorazione delle fiancate, le cui proporzioni enfatizzano la sportività della nuova Q3 che esprime la propensione per l’off-road con alcuni dettagli come le modanature dei passaruote in colore diverso dalla carrozzeria.

A dare il senso di un profondo rinnovamento concorrono anche gli interni, caratterizzati dalla tipica eleganza Audi, sobria e rigorosa, e da un’abitabilità che sotto molti aspetti porta la Q3 a rivaleggiare, se non addirittura a superare, la «sorella maggiore» Q5. Merito non solo del consistente aumento delle dimensioni (la lunghezza è cresciuta di 97 mm – ora sono 4.485 – e la larghezza di 18 a 1.849 mm), ma anche di un’architettura moderna e intelligente. Basti pensare al divanetto posteriore che, grazie alla possibilità di scorrere longitudinalmente di 15 cm (e di reclinare gli schienali secondo sette differenti angolazioni), mette a disposizione del bagaliaio un volume di carico che, con cinque persone a bordo, spaziare da 530 a 675 litri, salvo arrivare a 1.525 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Un’ulteriore testimonianza di elevata versatilità è fornita dalla possibilità di variare secondo tre livelli l’altezza del piano di carico sotto il quale si può risporre, quando non serve, la cappelliera. Tra le opzioni più diffuse nel mondo premium non manca ovviamente il portellone ad azionamento elettrico con la funzione di apertura a mani libere.

Quando si parla di un’Audi, non si può ovviamente prescindere dalla guidabilità e dal comportamento stradale, fiori all’occhiello della produzione di Ingolstadt. In questo campo, la nuova Q3 ha pienamente risposto alle aspettative con tutte le motorizzazioni disponibili per il test sulle tortuose strade dolomitiche dell’Alto Adige: equilibrato e brillante il turbodiesel 2.0 Tdi da 150 cv con trazione integrale quattro e cambio S tronic a 7 marce, esuberante e divertente il 2.0 Tfsi turbo a benzina da 230 cv abbinato allo stesso cambio e alla trazione quattro, piacevole e silenzioso il benzina 1.5 da 150 cv con cambio manuale a 6 marce, trazione anteriore e tecnologia Cod (Cilinder on demand) che disattiva due cilindri quando il loro apporto non è indispensabile.

Per completare l’identikit «dinamico» della nuova Q3 non si possono dimenticare due optional che offrono un aiuto significativo nel fuoristrada – è il caso del sistema di assistenza alla marcia in discesa che si attiva premendo un pulsante quando la pendenza supera il 6% e mantiene automaticamente la velocità preimpostata – o permettono di assaporare fino in fondo le diverse anime della versatile Q3.

A questo provvede l’Audi drive select, il dispositivo che permette di adeguare il comportamento della vettura alle preferenze del conducente o alle diverse situazioni di guida selezionando gli assetti e le regolazioni secondo le modalità Auto, Comfort, Dynamic, Offroad, Efficiency e Individual. Ciascuno di questi programmi influisce su diversi parametri: dalla risposta dell’acceleratore al comportamento dello sterzo, dalla curva d’innesto del cambio S tronic alla regolazione degli ammortizzatori.

In Italia, dove la generazione precedente ha vissuto il suo anno migliore nel 2016 con 11.590 unità vendute e dove l’avvio della prevendita è previsto per novembre, con un mese d’anticipo rispetto al lancio ufficiale e prezzi a partire da 37.000 euro, la nuova Q3 sarà proposta negli allestimenti base, Business, Business Advanced e S line edition che dispone di serie dell’assetto sportivo in sostituzione di quello standard delle altre versioni. Accanto a queste declinazioni è prevista anche una «Q3 Edition one», disponibile nello sgargiante colore Arancio Impulse e nel più sobrio Grigio Chrono.