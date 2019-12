Rc auto familiare, premi più bassi anche per le moto

Più soldi per le assunzioni nella Sanità e novità sull’assicurazione per l’auto. Dopo la maratona notturna della commissione Finanze della Camera, che ieri mattina ha approvato il decreto fiscale, è partito il tour de force per approvare in commissione Bilancio la manovra che dovrebbe arrivare in Aula domani o giovedì, con un ritardo sulla tabella di marcia di un paio di giorni. Fisco, la scadenza 730 slitta a settembre: bonus Tari, stretta sui furbetti del bollo Carcere agli evasori, ecco...

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO