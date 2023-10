Audi consegna nuova flotta agli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali. Altra tappa della partnership iniziata nel 2007

MILANO - L’avanguardistica cornice di City Life, il complesso residenziale e commerciale progettato dagli architetti Arata Isozaki, Daniel Libeskind e Zaha Hadid, ha fatto da cornice a Milano al tradizionale appuntamento con la consegna della flotta delle vetture Audi agli atleti della Federazione Italia Sport Invernali. Quello fra la Casa dei Quattro Anelli e gli sport invernali è un legame che da sempre contraddistingue le attività di Audi e che ne ha fatto uno dei capisaldi dei valori di marca. E che nello specifico caso della Fisi è iniziato nel 2007 con una partnership che è diventata anche un percorso comune dal un punto di vista valoriale. «Il nostro legame la Federazione - ha detto Fabrizio Longo direttore di Audi Italia - è perfettamente coerente con la sportività che Audi esprime nel motorsport e sulla strada attraverso tecnologie avanzate, in una continua ricerca del miglior risultato».

L’evento a City Life sancisce per gli atleti della Fisi l’inizio della nuova stagione agonistica e rende onore agli atleti che hanno raggiunto i migliori piazzamenti nella scorsa stagione. Per il 2023/2024 sciatori del calibro di Sofia Goggia, Dominik Paris, Federica Brignone e Marta Bassino oltre ad altri campioni delle diverse specialità (e i dirigenti Fisi) avranno a loro disposizione una quarantina di Audi mild-hybrid che spaziano fra i modelli Q7 e Audi A6 Aallroad Quattro, a cui si aggiungono le Audi RS 4 Avant e RS 6 Avant, per un pool di vetture sinonimo di sportività, performance e versatilità d’utilizzo. A Milano Audi ha festeggiato gli atleti assieme al pubblico, regalando agli appassionati, alla città e in particolare all’avveniristico quartiere di City Life un momento dedicato alle performance e alla sportività.

Oltre alle vetture per gli atleti Audi ha esposto la granturismo full electric Audi RS e-Tron GT, un modello che testimonia con le sue caratteristiche di eccellenza l’evoluzione sostenibile della sportività dei Quattro Anelli, e che anticipa il futuro della mobilità anche emozionale. Nel corso dell’evento Longo ha ricordato che l’impegno Audi nel mondo degli sport invernali si traduce - e si tradurrà anche in futuro - nella presenza sul territorio montano con iniziative esclusive e investimenti mirati all’approccio sostenibile e all’utilizzo attento delle risorse. Confermata quindi la presenza della Casa di Ingolstadt sia in Alta Badia, sia a Cortina sia a Madonna di Campiglio, come parte attiva nello sviluppo del territorio.