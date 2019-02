Audi e-tron scala la mitica Streif, il Suv elettrico risale la pista da discesa libera

ROMA – Una prova tutt'altro che semplice e banale quella che ha affrontato la nuova Audi e-tron, il primo SUV elettrico dei Quattro Anelli, impegnata a fine gennaio sui tracciati dove i migliori sciatori del mondo si contendono il trofeo dell'Hahnenkamm, percorrendo anche un tratto chiamato Mausefalle dove la pendenza massima raggiunge l'85%. Parliamo, dunque, di una delle piste di discesa libera più difficili al mondo, percorsa da una e-tron equipaggiata con una speciale configurazione della trazione quattro, caratterizzata da due motori elettrici al retrotreno e un propulsore elettrico all'anteriore.

La e-tron protagonista di questa impresa ha potuto contare su una potenza complessiva di ben 503 cv, gestiti da un'elettronica rivista e adattata alle circostanze: in particolare è stato fatto un lavoro di messa a punto relativo all'erogazione della coppia e alla ripartizione della spinta tra gli assali. Per completare il quadro sono state adottate ruote da 19 pollici con pneumatici chiodati sviluppati appositamente per garantire aderenza su neve e ghiaccio, mentre per garantire la massima sicurezza la Audi e-tron è stata dotata di un roll bar integrale e di un sedile da competizione.

"Inizialmente sembrava impossibile' superare una pendenza dell'85% su una superficie ghiacciata, dura come il marmo", afferma Mattias Ekstrom, campione del mondo di Rallycross e due volte campione del DTM, in questa occasione alla guida della vettura. "Anche io sono rimasto impressionato dal modo in cui l'auto ha dominato un terreno così difficile", ha concluso il pilota. In questa impresa, infine, Audi ha avuto al proprio fianco un partner d'eccezione quale Red Bull.