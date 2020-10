Audi e-tron Sportback, passerella d'eccezione a piazza della Scala a Milano in occasione del Talk “Il futuro è una attitudine”

MILANO - Passerella d'eccezione per Audi e-Tron Sportback, il suv coupé a propulsione 100% elettrica che affianca nella gamma BEV della Casa dei Quattro Anelli l'apprezzato suv e-Tron e che aggiunge ulteriori contenuti nell'importante capitolo dedicato alla 'rivoluzione elettrica' nella storia di Audi. Il nuovissimo e-Tron Sportback, che raggiungerà le concessionarie italiane nel mese di novembre, è infatti esposto in anteprima in piazza della Scala a Milano, nel 'salotto buono' della capitale mondiale del design e della cultura del progetto.

Questo evento, che è dedicato ai tanti appassionati del brand e in generale a chi apprezza l'innovazione, si accompagna al lancio della nuova campagna di brand a livello globale 'Il futuro è un'attitudine' con cui la Casa dei Quattro Anelli punta a condividere e raccontare la sua visione e il suo approccio nell'affrontare le sfide del futuro.

Se n'è parleto nel talk Audi ospitato nelle Gallerie d'Italia alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala e di esperti come Chiara Gamberale, Stefano Boeri e Michele De Lucchi a cui è affidato il racconto della loro interpretazione dell'evoluzione sociale in atto. Perseguire il progresso attraverso la continua innovazione tecnologica è un obiettivo presente da sempre nel DNA di Audi, ma che, contestualmente al lancio della campagna 'il futuro è una attitudine', acquista da oggi ulteriore consapevolezza.

L'impegno Audi - si legge nella nota - deve, ora più che mai, accompagnarsi necessariamente alla capacità di restituire un contributo positivo alle persone e alla società. Attraverso la diretta in streaming (https://myaudi.it/it/) è stato possibile seguire il talk che Audi ha dedicato per esplorare innovativi punti di vista sul futuro delle metropoli e della società in un confronto con istituzioni e grandi personalità provenienti da diversi settori su un nuovo concetto di mobilità, design e innovazione. E dimostrare di condividere pienamente gli obiettivi di città come Milano che, da anni, lavorano per ridurre il proprio impatto sull'ambiente.