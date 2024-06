Audi, E-tron all’assalto: la RS GT e il Q6. Arriva la rinnovata super sportiva elettrica. Quasi mille cavalli, autonomia oltre 600 km

L’elettrico all’ennesima potenza. Con il restyling della Audi e-tron GT, la Casa tedesca dei quattro anelli mette a tacere ogni dubbio sulle prestazioni, l’eleganza e le emozioni che un’auto a batteria può offrire. La gamma ora include la nuova Audi RS e-tron GT performance, la prima RS in versione performance completamente elettrica e, con i suoi 925 Cv, l'Audi di serie più potente mai realizzata fino ad oggi (per fare un confronto, la Audi S e-tron GT si ferma a 680 Cv). La vocazione è da vera sportiva: trazione integrale quattro, active suspension e, nella modalità Launch Control, accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, grazie a una potenza di 680 kW sprigionata dal motore.

La funzione Push-to-pass fornisce alla vettura anche un aumento di potenza di 70 kW per 10 secondi per facilitare le manovre di sorpasso. Combinazione di sterzo progressivo e sterzo integrale e autonomia fino a 609 Km nel ciclo Wltp completano le caratteristiche tecniche. Il design - in pieno stile Gran Turismo – è pensato per rendere questa vettura inconfondibile: il frontale è dominato dall’imponente Singleframe rovesciato con struttura a nido d’ape in look 3D e la carrozzeria offre numerosi dettagli ispirati al motorsport, come i canali aerodinamici per l’ottimizzazione del flusso d’aria. Il pacchetto look carbonio opaco aggiunge grinta ed esclusività, con elementi riservati unicamente a Nuova Audi RS e-tron GT performance.

Tutte le nuove e-tron GT possono ricaricarsi con una potenza massima di 320 kW in corrente continua, permettendo di passare dal 10% all’80% di carica in soli 18 minuti. Consegne previste in autunno anche per un’altra novità a batteria del costruttore di Ingolstadt: Audi Q6 e-tron, Suv dal carattere sportivo e primo modello full electric Audi basato sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric) sviluppata con Porsche, che ha permesso di montare nuovi propulsori elettrici più leggeri del 20%, ma con un incremento del 20% della densità di potenza. L’architettura da 800 volt garantisce prestazioni straordinarie al motore elettrico, grazie alla batteria da 100 kWh e potenze di ricarica ultra-rapida fino a 270 kW. La potenza arriva fino a 285 kW nel caso di Audi Q6 e-tron quattro (accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi).

L'esperienza di guida si esalta ulteriormente nella variante con trazione posteriore, Q6 e-tron performance, che garantisce consumi inferiori (16,5 kWh/100 km) e autonomia ancora più estesa (641 km contro 625 Km della versione Q6 e-tron quattro). Sorprendente anche il design di Audi Q6 e-tron: alla consueta eleganza delle linee e attenzione ai materiali, questo Suv abbina spazi di nuova concezione, con i passeggeri al centro di un abitacolo che offre intrattenimento per chi non è alla guida e avanzate funzioni digitali per il conducente: display panoramico con tecnologia Oled, head-up display con realtà aumentata, assistente vocale Audi, smart door panel integrato nella portiera del guidatore, luce interattiva dinamica e suono 3D con altoparlanti integrati negli appoggiatesta.

Il 2024 è stato un anno ricco di novità per Audi, che ha già portato in concessionaria la nuova A3 allstreet, versione crossover basata sulla Sporback. Allstreet unisce un design muscolare e prorompente, con chiari elementi off-road, alla versatilità per la vita di tutti i giorni: è un’auto dalla personalità decisa (anche qui la griglia Singleframe di forma ottagonale conferisce un aspetto imponente), pensata per la città, ma pronta ad affrontare con grinta ogni terreno, grazie all'assetto rialzato di 30 mm, alle sospensioni a taratura sportiva e alla posizione di guida più alta, che assicurano dinamicità e controllo su ogni strada.



La vocazione da crossover di A3 allstreet è sottolineata dalle barre al tetto di serie, dal portellone elettrico, dal gancio traino amovibile e dai vari portaoggetti nell'abitacolo e nel vano bagagli che spazia da 380 a 1.200 litri. Prodotta a Ingolstadt e basata sulla piattaforma MQB del gruppo Volkswagen, sfoggia sistemi di assistenza e tecnologie da piccola ammiraglia, ad esempio i proiettori a Led Matrix. I motori sono gli stessi della Sportback, entrambi con 150 Cv: 1.5 turbo mild hybrid a benzina e 2.0 diesel.