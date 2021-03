Audi "scarta" l'idrogeno, Hildegard Wortmann: «In questo momento non c'è bisogno di varietà, ma di chiarezza tecnologica»

INGOLSTADT – L'idrogeno non ha futuro nel gruppo Volkswagen, non attualmente almeno. Senza giri di parole lo ha confermato anche Hildegard Wortmann, responsabile di Marketing e Vendite di Audi, il costruttore che avrebbe avuto la responsabilità di occuparsi dello sviluppo. «In questo momento non c'è bisogno di varietà, ma di chiarezza tecnologica», ha dichiarato nel corso di una tavola rotonda digitale sulla sostenibilità. La casa dei Quattro Anelli e l'intero gruppo hanno puntato sull'elettrico, malgrado la rivale bavarese investa ancora sui sistemi a celle combustibile, così come la giapponese Toyota e la coreana Hyundai.

La regioni della scelta sono due: una ambientale, legata all'elevato consumo energetico per produrre l'idrogeno, e l'altra economica. «Alla fine il costo è tre volte quello rispetto all'alimentazione puramente elettrica», ha tagliato corto la top manager. Audi, il cui Ceo Markus Duesmann ha anticipato in un'intervista che non verranno più sviluppati nuovi motori a combustione, ha imboccato la via dell'elettrificazione. Che riguarderà anche Lamborghini e Ducati, anche se tempi e modalità non sono ancora chiari.

«Siamo il solo costruttore tedesco ad aver già portato su strada tre auto a zero emissioni», ha sottolineato Hildegard Wortmann. Altri due nuovi modelli sono già in rampa di lancio in Europa nei prossimi mesi tanto che entro il 2025 un terzo dei volumi della casa dei Quattro Anelli deriveranno dai modelli elettrificati: mild hybrid, plug-in o puramente a batteria. Nel corso del difficile 2020 Audi ha commercializzato 100.000 auto elettrificate, la metà delle quali a zero emissioni.

Ma le macchine non sono tutto, ha ricordato la manager. Ai clienti interessa non solo il prodotto, ma anche la responsabilità che si assume chi le produce. L'impegno di Audi è quello di fabbricare auto in modo “carbon neutral” già entro il 2025 e di diventare un marchio completamente “carbon neutral” entro la metà del secolo. «Il progresso – ha concluso la numero di Marketing e Vendite – non sono velocità e prestazioni, ma la ricaduta positiva che un costruttore riesce ad avere sulla società».