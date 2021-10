Auto bloccata su binari e investita da treno, tutti in salvo. Passeggeri scappati via prima dell'urto

CASERTA - Tragedia sfiorata nella notte a Maddaloni, nel Casertano, dove un'auto si è scontrata con un treno dopo essere rimasta bloccata tra le sbarre chiuse di un passaggio a livello. Nessuno è rimasto ferito perché le due ragazze del luogo che erano nella vettura, una Fiat 500, non riuscendo a sbloccare il veicolo, sono riuscite ad allontanarsi prima del sopraggiungere del treno, un Intercity proveniente da Roma e diretto a Napoli via Cancello, che ha investito in pieno l'automobile. La vettura era rimasta nel terrapieno adiacente i binari ed un treno tipo Intercity. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, che ha soccorso le due ragazze mettendo poi in sicurezza l'area e recuperando l'auto. Bloccata per ore la circolazione ferroviaria.