Euro 4, il blocco per l’inquinamento ferma 10 milioni di auto nel 2022

Più di dieci milioni di auto in tutta Italia rischiano lo stop. Il Lazio, per migliorare la qualità dell’aria, sta approvando un provvedimento che vieta l’utilizzo delle vetture Euro 4 nella “zona verde” delle grandi città. Roma in testa. Quando la tendenza si allargherà alle altre regioni, tanti saranno i veicoli che non potranno più essere utilizzati liberamente, creando notevoli problemi ai cittadini in questa fase complessa di elettrificazione. Molti governatori, soprattutto del...

