Bentley, aperto nuovo showroom a Milano. Rooz (ceo Europa): «Dealer che è il risultato delle nostre ambizioni di crescita e successo»

MILANO - Cosa succederà? Una domanda a cui la risposta appare scontata, sebbene con sfumature diverse se si tratta di un brand come Bentley. Ovviamente la sentenza dice elettrico. Una tecnologia che in qualche modo dovrà “alimentare” il futuro del marchio premium britannico, così attento alla tradizione quanto all'esclusività delle proprie creazioni.

In una Milano che si conferma come vera capitale “internazionale” del nostro Paese, Balazs Rooz, Regional Director Bentley Motors Europe, è intervenuto per la prima del nuovo showroom milanese della casa d'Oltremanica. Un momento in cui il tema di discussione è stato appunto l'elettrico, nuovo strumento distintivo per una clientela che fa della tutela ambientale il nuovo elemento del luxury. Un contesto certamente non facile quello in cui la casa britannica ha intenzione di primeggiare. In primis perché pure i competitor più diretti stanno navigando nella stessa direzione e poi perché bisogna pur sempre fare i conti con la tradizione del marchio. Certo, non dovendo pensare ai volumi, l'universo Bentley è libero di concentrarsi sull'esclusività dei contenuti.

A margine della presentazione, Balazs Rooz ha dichiarato: “Crescere in uno dei mercati dove la passione per le auto e il piacere di guida è un punto di riferimento è molto importante per un marchio di eccellenza come Bentley. Bentley Milano è uno dei nostri 70 punti vendita in Europa in cui l'interesse del pubblico per il marchio è cresciuto costantemente negli ultimi anni, in linea con la nostra performance ed il record semestrale globale annunciata pochi mesi or sono. Sono lieto di partecipare all’inaugurazione di questa nuova struttura che è il risultato delle nostre ambizioni di crescita e successo con i nostri nuovi modelli Bentley sulle strade italiane. Eleganza, comfort e design inconfondibile sono l'anima dei modelli Bentley e con il recente lancio della GT Speed, stiamo aggiungendo un fantastico accento sportivo all'offerta di gamma”.

La nuova struttura fa nuovamente riferimento al Gruppo Fassina, da tempo nell'orbita della casa britannica, che di fatto rappresenta l'unico dealer per l'Italia, grazie ai concessionari di Milano, Padova e Firenze. Lo showroom ha un'aerea espositiva di 500 mq oltre a 1.000 mq di spazio esterno e 800 mq dedicati alla nuova officina.