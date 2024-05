Bitti: «Kia da 15 anni in prima linea per la sostenibilità, dalle strade agli oceani»

La EV5 rientra nel piano di rinnovamento Kia, che prevede di raggiungere un milione di vendite annuali di veicoli elettrici entro il 2026 e di portarlo a 1,6 milioni entro il 2030. Lo ha ricordato di recente il Ceo di Kia Italia, Giuseppe Bitti, sottolineando che da oltre 15 anni l’azienda si occupa di sostenibilità e che “forte è l’impegno su tutti i fronti, dalla scelta dei fornitori alle materie prime, dall’energia utilizzata in fabbrica al supporto ad organizzazioni che lavorano per l’ambiente”. In questo ambito si colloca il supporto a “The Ocean Cleanup” per il recupero delle plastiche in mare.

In occasione dell’EV Day, Kia ha riaffermato l’obiettivo di accelerare la EV-Revolution. Dopo il lancio del crossover EV6 e del grande SUV EV9, è stato dunque avviato l’ampliamento della gamma con la EV5, ma non solo: sono stati anche presentati in anteprima due concept che prefigurano il piccolo crossover EV3 e la berlina-coupé EV4, attesi per il 2025. Nell’occasione, il presidente e Ceo Ho Sung Song ha detto che “in tal modo verrà proposta una gamma completa di veicoli elettrici a vari livelli di prezzo”, e ha aggiunto che “verrà migliorata anche la disponibilità di infrastrutture di ricarica”.

Troppo presto per conoscere il prezzo della EV5, che probabilmente verrà determinato da Kia Italia entro l’estate. Una cosa però è certa: il listino non potrà essere in linea con quello fissato per il mercato cinese, dove l’auto viene prodotta nella fabbrica di Yacheng in joint-venture con il marchio Yueda. Lì il prezzo in yuan è stato fissato nell’equivalente di 19.100 euro, un prezzo ultraconcorrenziale anche per quel mercato, dove Kia vuole frenare l’avanzata di Tesla e dei marchi locali BYD e SAIC. Per l’Italia si ipotizza un listino a partire da 40.000 euro.