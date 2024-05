Nuovo EV3, la famiglia elettrica di Kia si allarga. Il nuovo Suv compatto ha tecnologia innovativa e 600 km di autonomia

Stabilendo nuovi standard nel segmento dei suv elettrici compatti Kia rende accessibile a tutti con il nuovo EV3 l'esperienza fino ad oggi possibile con modelli di livello superiore. Lo fa grazie ad una tecnologia innovativa - sintetizzabile 600 km di autonomia - e ad un design avanzato che riprende molti dei contenuti del suv di gamma alta EV9. «EV3, forte di un design innovativo, di una motorizzazione elettrica leader del settore e di molteplici soluzioni funzionali ed innovative - ha dichiarato Ho Sung Song, presidente e ceo di Kia durante la presentazione via web - mira a rendere accessibile l'experience dei suv elettrici Kia ad una platea molto più ampia». «Con un'autonomia Wltp che arriva fino a 600 km e una capacità di ricarica rapida, EV3 è in grado di fornire una risposta esauriente alle perplessità più ricorrenti che ancora riguardano i veicoli elettrici». Ed ha concluso che EV3 sarà in grado «di risolvere i dubbi di coloro che tuttora esitano a passare alla mobilità elettrica e guiderà l'adozione dei veicoli elettrici su larga scala». Rispetto a molti diretti competitor, Kia EV3 si distingue per una presenza su strada 'importante' e per un look fortemente distintivo.

Nel muso i fari verticali posizionati alle estremità del frontale dalla superficie pulita, contribuiscono a creare un aspetto ampio e deciso. Le luci diurne (DRL), collocate verticalmente, sottolineano ulteriormente il design della mascherina Tiger Face di EV3 per una personalità fortemente rassicurante. Nella vista laterale, EV3 si caratterizza per linee che suggeriscono forza e al tempo stesso agilità e dinamismo. Il tetto allungato ed inclinata si inserisce senza soluzione di continuità, nel portellone posteriore con un effetto quasi da berlina. Il linguaggio high-tech e l'aspetto deciso di EV3 vengono ulteriormente definiti nella coda. Il design geometrico delle luci posteriori si integra magicamente nel lunotto, ponendo in risalto le linee futuristiche del portellone dall'aspetto ampio e tecnico. Kia EV3 è fortemente innovativo anche nel rapporto uomo-macchina e nel layout dell'abitacolo, dove spicca un grande tavolino centrare estraibile che - ad auto ferma - rende unica l'esperienza a bordo. Grazie al portaoggetti sottostante (utilizzabile per bevande, snack e anche piccoli zaini) il ripiano può essere utilizzato per aperitivi, pasti o per lavorare con il laptop. V3 ha un abitacolo spazioso che può ospitare comodamente cinque persone. È stato concepito come uno spazio improntato alla massima funzionalità ed efficienza, molto simile ad uno spazio abitativo, proprio per essere apprezzato in ogni viaggio e anche nelle fasi di ricarica. EV3 porta l'esperienza utente ad un livello superiore. Lo fa grazie al Kia AI Assistant, al Premium Streaming, insieme ai sistemi avanzati di assistenza alla guida e agli aggiornamenti Over-the-Air.

Sono presenti un display widescreen da quasi 30 pollici - suddiviso in un quadro strumenti da 12,3 pollici, da un pannello da cinque pollici dedicato al sistema di climatizzazione e da un ulteriore display Avn da 12,3 pollici. L'insieme permette anche al passeggero anteriore un comodo accesso alle funzionalità di intrattenimento e navigazione. Ma anche delle diverse funzionalità tra cui quella di controllo del clima, con una grafica chiara ed immediata completa di informazioni intuitive per il conducente. Molte delle funzioni di EV3, tra cui il drive mode, il cruise control, l'intrattenimento e la navigazione, sono accessibili e controllabili attraverso i pulsanti al volante. Una serie di pulsanti posti sotto lo schermo centrale permette di gestire in modo intuitivo varie funzioni come la mappa, i contenuti multimediali e il sistema di configurazione del veicolo. Lungo 4.300 mm, largo 1.850 mm e alto 1.560 EV3 ha un passo di 2.680 mm, che rende spazioso l'abitacolo, EV3 è stato progettato sulla specifica piattaforma modulare globale elettrica (E-Gmp) del Gruppo e monta un propulsore elettrico all'avanguardia che scarica la potenza attraverso le ruote anteriori.

Il sistema Bev è alimentato da batterie di quarta generazione, che nella versione standard sono da 58,3 kWh, mentre nella variante Long Range salgono a 81,4 kWh. Entrambi i modelli utilizzano un motore elettrico da 150 kW (204 Cv) e 283 Nm, valori che garantiscono uno scatto 0 - 100 km/h di 7,5 secondi. In assenza di limiti la velocità massima di EV3 è di 170 km/h. L'arrivo di EV3 in Italia è previsto nel quarto trimestre del 2024, con prezzi che dovrebbero essere all'interno della fascia 35-50mila euro.