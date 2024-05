EV3, Kia sorprende ancora: lancia il terzo modello della famiglia EV. Ottima efficienza, notevole l’agilità

La casa coreana Kia ha delineato un piano di elettrificazione molto chiaro, con cui punta a vendere fino a 1,6 milioni di auto a zero emissioni ogni anno. Entro il 2027 ci saranno 15 modelli elettrici nella gamma in Europa, dove dal 2025 sarà aperta una fabbrica dedicata proprio alle vetture a batteria. Un’auto fondamentale nello sviluppo di questa strategia sarà la Kia EV3: Suv compatto da soli 4.300 mm, rappresenta una novità assoluta in termini di tecnologia e autonomia per la sua fascia di dimensioni. Basata sulla piattaforma E-GMP, la EV3 si colloca a metà strada tra il segmento B e il C e riprende i dettami stilistici della “sorella maggiore” EV9, con cui il family feeling è particolarmente evidente. Ancora da comunicare il prezzo, che punta comunque a stare sotto la soglia dei 40 mila euro e riuscire quindi a raccogliere gli incentivi statali italiani, mentre l’arrivo nelle concessionarie è previsto prima della fine dell’anno.

La nuova filosofia di design di Kia denominata Opposites United ha dato origine al Suv di grandi dimensioni EV9 e si può ritrovare in pieno anche nella EV3, naturalmente in formato ridotto. L’auto è lunga 4.300 mm, larga 1.850 mm, alta 1.560 mm e ha un generoso passo di 2.680 mm, come quello della Sportage che però è più lunga di 20 cm. La EV3 si fa notare fin dal primo sguardo per le forme squadrate e decise, ammorbidite dalla combinazione di elementi neri sui paraurti e sui montanti delle porte. Le sottili firme luminose hanno la forma di Y sia all’anteriore che al posteriore, dove i fari sono “annegati” nel lunotto. I paraurti sono sagomati con forme triangolari, che si ripetono anche nelle linee tese delle fiancate. Il tetto spiovente verso il posteriore culmina con uno spoiler. La versione base di serie monta cerchi da 17”, sempre con disegno geometrico che si combina con i passaruota squadrati, mentre la più ricca GT-Line ha ruote da 19” che esaltano ancora di più il gioco di contrasti. Uno dei punti di forza principali della nuova EV3 è l’autonomia che garantisce con la sua versione Long Range: si parla infatti di 560 km con una sola ricarica grazie alla batteria da 81,4 kWh, una dimensione senza precedenti in questa categoria. La potenza massima è di 204 Cv, l’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi e la velocità 170 km/h. Presente anche la versione Standard Range, con un propulsore analogo e un’accelerazione più veloce di tre decimi di secondo, la cui batteria da 58,3 kWh permette di arrivare a 410 km di percorrenza. Entrambe le versioni sono a trazione anteriore, ma non è escluso che possa arrivare anche una 4x4 in futuro.



La potenza massima di ricarica in corrente continua è di 102 kW per la Standard e 128 kW per la Long Range, che passano dal 10 all’80% in circa mezz’ora. Anche gli interni della EV3 sono frutto di un grande studio di design e funzionalità. Il corto cofano anteriore e il passo lungo hanno consentito di ricavare un abitacolo ampio e spazioso per cinque persone, con diverse soluzioni per aumentare il comfort dei passeggeri. Per esempio, il bracciolo anteriore è dotato di un tavolino allungabile che può essere sfruttato per esempio durante le soste per appoggiare un computer. I materiali interni sono realizzati in fibre naturali e molti componenti, tra cui pannelli portiere, volante, pulsanti sulla plancia sono realizzati in materiale plastico riciclato, per un totale di 28,5 kg. Da prima della classe anche il bagagliaio da 460 litri, che diventano 1.250 con i sedili posteriori abbattuti, mentre all’anteriore è presente un vano da 15 litri pensato per l’alloggiamento dei cavi di ricarica. Sulla plancia è presente un QR code che conduce alla pagina del sito di Kia che specifica gli impegni sulla sostenibilità. Quello che spicca al primo sguardo è il triplo schermo dell’infotainment condiviso con la EV9, che combina un cruscotto digitale da 12,3”, un pannello di controllo della climatizzazione da 5,3” e un’infotainment da 12,3”.

Anche l’head-up display ha le stesse dimensioni. Gli aggiornamenti del sistema operativo avvengono direttamente over-the-air, senza necessità di recarsi in concessionaria, mentre è possibile integrare funzionalità ulteriori come Netflix, Youtube, Spotify e persino giochi utilizzabili ad auto ferma, come per esempio durante una ricarica. L’assistente vocale è integrato con l’intelligenza artificiale di ChatGPT che consente di ottenere risultati migliori e offre anche spunti di conversazione. Kia ha volutamente scelto di tenere la gamma ridotta al minimo indispensabile per facilitare la scelta dei clienti. Sono quindi due le versioni disponibili, Standard Range e Long Range, così come due sono gli allestimenti: la base e la GT-Line, che si distingue esteticamente per le finiture più aggressive sui paraurti, gli inserti in nero lucido anziché in plastica riciclata e i cerchi più grandi, da 19”.