BMW Italia e Alex Zanardi presentano la campagna #InsiemePerRipartire

MILANO - #InsiemePerRipartire. Questo l'hastag scelto dal gruppo Bmw Italia per la campagna di comunicazione alla quale affida il compito di manifestare a tutti i suoi interlocutori – cittadini, clienti, istituzioni e concessionari – la sua posizione sul momento, forse il più buio dalla fine del secondo conflitto mondiale, vissuto da un Paese con cui il gruppo bavarese vanta una consolidata amicizia accompagnata da un profondo senso di riconoscenza.

«Crediamo che anche in tempi difficili come questi – dice Massimiliano Di Silvestre, presidente e ad di Bmw Italia – le aziende come la nostra abbiano il dovere morale di prendere una posizione forte e di dare un contributo ad affrontare e superare la complessa situazione con la quale ci stiamo confrontando. Lo dobbiamo fare, mantenendo le distanze per tutelare la salute di tutti, ma con la consapevolezza che solo lavorando uniti e in modo innovativo, insieme saremo capaci di ripartire».

La campagna convolge tutti i brand del gruppo, ciascuno dei quali la interpreta secondo il proprio ruolo e la propria filosofia, e utilizza tutti i possibili canali messi a disposizione dalla moderna tecnologia per trasmette un messaggio di incoraggiamento e di speranza sintetizzato efficacemente nello slogan «Noi ci siamo. Anche a distanza di sicurezza».

E chi meglio di un personaggio come il brand ambassador Alex Zanardi, il pluricampione paralimpico che offre una straordinario esempio di determinazione e resilienza, poteva esprimere in modo più credibile la possibilità di superare anche le prove più difficili che il destino può mettere sul nostro cammino?

Infatti l'ex pilota di Formula 1 che nel drammatico incidente del 2001 sul circuito del Lausitzring perse entrambe le gambe sostiene che «i cambiamenti, soprattutto quelli che ti stravolgono la vita, sono sempre difficili da accettare. E io ne so qualcosa. Eppure è proprio nelle difficoltà che la nostra vera forza si svela, e lo spirito con cui tanti italiani stanno affrontando questa sfida è coinvolgente. Io voglio anche credere che questa possa essere l’opportunità capace di renderci persone migliori. Per cui, tenendo le dovute distanze, cerchiamo di rimanere uniti per affrontare assieme questa sfida enorme e buttarcela al più presto alle spalle. Dai che ce la facciamo!»

Un appello appassionato e autorevole che tutti possono ascoltare (e vedere) connettendosi al sito www.bmw.it dove il video di Zanardi è stato pubblicato in concomitanza con la partenza, sui canali social del gruppo, della campagna di comunicazione nella quale ciascun brand è presente con una declinazione specifica.

Se Bmw sottolinea la possibilità di garantire la mobilità in un momento così problematico grazie ai servizi di assistenza attraverso le concessionare e all'assistenza stradale Mobile Care attiva 24 ore su 24, Mini pensa al dopo-emergenza sollecitando i follower a raccontare su Instagram la prima cosa che intendono fare una volta che il mondo sarà tornato alla normalità. Un approccio analogo è quello seguito da Bmw Motorrad con la pubblicazione sul sito nazionale e sui suoi canali social di un manifesto di responsabilità e incoraggiamento con il messaggio «Restiamo a casa. Ma pensiamo a quando usciremo».