BMW Italia, visitata da 6.500 persone la “House” di via Monte Napoleone a Milano

Bmw Group Italy ha reso noto che 6.500 persone hanno visitato la House Of Bmw di via Monte Napoleone, a Milano, per scoprire la nuova Bmw X2 attraverso un viaggio immersivo multisensoriale. Make it real è il claim scelto da Bmw per il lancio di Bmw X2 sul mercato italiano, come experience multisensoriale del brand, generata dalla tecnologia e dalla creatività umana insieme.