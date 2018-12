Bonus scooter elettrici o ibridi: incentivo fino a 3 mila euro

Nella manovra ci sono anche gli incentivi per le due ruote elettriche od ibride, con un approccio molto simile a quelli applicate alle auto. Il contributo è pari al 30% per un massimo di tremila euro e riguarda l'acquisto o la locazione di veicoli elettrici o ibridi di potenza inferiore o uguale a 11 kW delle categorie L1e e L3e e vale nel caso in cui si rottami un veicolo di categoria 0,1,2. Il contributo è previsto per chi rottami una moto di cilindrata inferiore o superiore ai 50 cc per comprare un veicolo non inquinante della stessa categoria.

LEGGI ANCHE Ecotassa, stangata fino a 2.500 euro sulle auto medie

La copertura prevista è di 10 milioni di euro per il 2019 per gli acquisti effettuati in Italia. Il testo prevede che: «Le imprese costruttrici o importatrici rimborsano al venditore il contributo e recuperano l'importo come credito d'imposta». Però il venditore, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere alla richiesta di cancellazione dal Pubblico Registro. Nel caso non lo facesse nei tempi previsti perde il rimborso del contributo pubblico.