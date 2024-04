Byd lancera quest'anno primo pick-up elettrico. La sfida a Tesla si allarga anche al Cybertruck

Il gruppo cinese Byd prevede di lanciare il suo primo pick-up elettrico quest'anno, sviluppato per il mercato globale. Byd ha mostrato le immagini del veicolo rivestito in mimetica arancione e blu, con pochissimi dettagli visibili all'interno o all'esterno. Anche il prezzo di vendita del veicolo non e stato reso noto. il colosso cinese dell’auto elettrica, che contende a Tesla il primato globale nelle vendite di veicoli a batteria, punta a fare sempre più concorrenza tanto alla casa guidata da Elon Musk quanto ad altri grandi costruttori tradizionali, come Ford, Stellantis (Ram) e Toyota.

Byd non vende però negli Usa, primo mercato per quel tipo di veicoli. Il pick-up di medie-grandi dimensioni è stato sviluppato per il mercato globale, ha spiegato Byd in una nota, mostrando le prime immagini del nuovo veicolo elettrico apparso con una carrozzeria particolare colorata di arancione e blu, con pochissimi dettagli visibili sull’interno o sull’esterno del veicolo. Il colosso di Shenzhen non ha comunicato nulla sul prezzo di vendita del pick-up, che però cercherà di fare concorrenza e competere con modelli come il Ford Ranger e il F-150 Lightning, il Toyota Hilux e naturalmente il Tesla Cybertruck. Il pick-up di Byd si aggiungerà alla sempre più ampia gamma di veicoli elettrici dell’azienda, che va dalla Seagull a 69.800 yuan, circa 10 mila dollari, fino alla supercar U9 da 1,68 milioni di yuan.