Car of the Year 2021, ecco le “magnifiche” 7 finaliste: C4, Formentor, 500, Defender, Octavia, Yaris e ID.3

ROMA - Citroën C4, Cupra Formentor, Fiat Nuova 500, Land Rover Defender, Škoda Octavia, Toyota Yaris e Volkswagen ID.3: sono le sette finaliste dell'edizione 2021 del più ambito riconoscimento europeo in campo automobilistico, il Car of the Year. L'organizzazione ha diffuso la “short list” in mattinata, anticipando anche la data la ufficializzazione del premio: lunedì marzo.

Da anni il premio veniva assegnato in occasione del Salone di Ginevra, che “salta” anche nel 2021. La votazione finale, che in genere si svolgeva in Francia sul circuito di Mortefontaine, non lontano da Parigi, avverrà quest'anno “a distanza”. Del resto, per la prima volta in 43 anni, anche l'approfondito test autunnale programmato a Tannis, in Danimarca, era stato annullato in ottobre. La giuria – 60 giornalisti specializzati in rappresentanza di testate di 23 paesi, inclusi Russia e Turchia – si esprimerà a fine febbraio.

Le sette finaliste sono state selezionate tra una rosa di 29 modelli, fra i quali anche quattro vetture coreane e quattro Mercedes. Gli altri modelli in corsa erano le Bmw 2 Gran Coupé e Bmw Serie 4, la Dacia Sandero, le Ford Explorer e Ford Kuga, le Honda e (a zero emissioni) e Jazz, le Hyundai i10, i20 e Tucson, la Kia Sorento, l'elettrica Mazda MX-30, le Mercedes Gla, Glb, Gls e Classe S, la Peugeot 2008, l'elettrica Polestar 2, la Seat Leon, la Toyota Mirai (la nuova generazione dell'auto a idrogeno) e Volkswagen Golf.

Nell'albo d'oro del Car of the Year, l'auto che vincerà quest'anno succederà alla Peugeot 208, che si era imposta nel 2020 davanti alle elettriche Tesla Model 3 e Porsche Taycan. In questa edizione l'unico modello puramente a zero emissioni è la Volkswagen ID., sviluppata su un'architettura che il gruppo ha riservato solo ai modelli a zero emissioni. In Europa il titolo di Car of the Year viene assegnato dal 1964, anno in cui vinse la Rover 2000. I giurati italiani sono sei: Andrea Brambilla, Silvia Baruffaldi, Guido Costantini, Gianluca Pellegrini, Alberto Sabbatini e Giorgio Ursicino.