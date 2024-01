In arrivo nuove funzionalità per Android Auto. Presto Google Maps pianificherà viaggi con vetture elettriche

LAS VEGAS - Interessanti novità per gli automobilisti che utilizzano Android Auto oppure che hanno una vettura con Google integrato. Come annunciato a Las Vegas, in occasione del Consumer Electronics Show (Ces), i modelli elettrici compatibili con Android Auto potranno a breve ottenere informazioni sulla batteria e condividerle in tempo reale con Google Maps, così da programmare i viaggi e le ricariche. Nei prossimi mesi questo aggiornamento sarà disponibile per Ford Mustang Mach-E e per il pick-up F-150 Lightning, ma altre vetture di altri costruttori seguiranno in tempi brevi.

Grazie a questa integrazione la guida di un veicolo elettrico sarà più semplice poiché Google Maps fornirà il livello stimato della batteria all’arrivo, suggerirà le soste per la ricarica lungo il percorso e stimerà anche il tempo necessario per la ricarica in base al tipo di veicolo. Più semplice anche pianificare i viaggi per tutte le auto - elettriche o ice - che hanno Google integrato. Da subito, infatti, è possibile inviare un itinerario preparato con Google Maps sullo smartphone Android o iOS direttamente all’ auto con Google integrato, passato senza problemi dalla pianificazione alla navigazione. Altra novità è il debutto in auto del browser Chrome in auto. Si comincia come versione beta nelle Polestar e Volvo ma entro la fine del 2024 potrà essere utilizzato anche su tutti gli altri modelli. Android Auto è compatibile con quasi tutti i principali marchi automobilistici ed è presente in oltre 200 milioni di auto in circolazione.