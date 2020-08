Chengdu Motor Show genera 975 mln dollari di ordini. 23/a edizione segna mercato auto cinese in costate crescita

CHENGDU - Un totale di 38.907 ordini per un valore di 6,8 miliardi di yuan (975,1 milioni di dollari) sono stati effettuati durante il 23/mo Chengdu Motor Show, che si è concluso ieri a Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan, nella Cina sud-occidentale. «Il mercato dell’ auto è in costante crescita», ha affermato, nel presentare i dati, Wang Xia, presidente dell’Automotive Sub-Council controllato dal Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale, nel corso di un forum che si è tenuto durante l’esposizione. Il salone dell’ auto della durata di 10 giorni e distribuito su un’area di 160.000 metri quadrati, ha attratto oltre 120 marchi automobilistici di tutto il mondo, ha detto.

«Nella vendita di auto nel primo semestre dell’anno la Cina ha registrato una ripresa a forma di V senza precedenti, ora le aziende automobilistiche in Cina dovrebbero impegnarsi di più per alimentare il grande mercato interno», ha affermato Wang. «Siamo molto fiduciosi per la ripresa del mercato e speriamo attraverso questa mostra di generare un rimbalzo delle consegne», ha dichiarato Deng Zhenyu di Polestar, un marchio di auto elettriche. Jin Wenhui, vice presidente esecutivo di Jiangling Motors Co. Ltd., società che produce autocarri leggeri, ha spiegato che il mercato automobilistico era lento a causa della pandemia di Covid-19, che ha anche costretto l’industria a innovare il suo tradizionale modello di vendita spostandosi online. Video accompagnati dall’hashtag «Chengdu Motor Show» hanno ottenuto oltre 900 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma di condivisione video Douyin, conosciuta anche come TikTok. Inoltre, oltre 10 milioni hanno seguito trasmissioni in live streaming dalla fiera.