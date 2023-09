Dacia, con il Pack-Sleep da 50 Kg e 1.500 euro la Jogger si trasforma (quasi) in un camper in due minuti

DÜSSELDORF – In concomitanza con il Caravan Düsseldorf (26 agosto – 3 settembre) e alla vigilia del Salone del Camper di parma (9 - 17 settembre), Dacia, uno dei marchi del gruppo Renault che ha l'italiano Luca de Meo quale Ceo, ha diffuso le immagini del “Pack-Sleep”, il funzionale ed economico modulo che consente di trasformare l'abitacolo della nuova Jogger in una camera da letto. L'operazione richiede un paio di minuti, mentre il pacchetto costa fra i 1.500 (se acquistato assieme al veicolo) e i 1.990 euro (se comprato come accessorio da adattare all'auto).

Il sistema fa parte della gamma “Dacia InNature”, sviluppata – informa una nota della casa romena – «per vivere in piena libertà e responsabilmente il mondo outdoor». Il leggero “Pack-Sleep” (50 kg di peso) può essere montato su entrambe le versioni della Jogger, a 5 o 7 posti. La zona notte da installare si adatta alle dimensioni del bagagliaio grazie ad una serie di cerniere. La struttura è in legno e forma un letto matrimoniale con materasso che impone di ripiegare sia la prima sia la seconda e l'eventuale terza fila di sedili. Lo spazio per dormire ha una larghezza di 130 centimetri con una lunghezza di 190 e una altezza di non meno di 60.

Inevitabilmente, l'installazione del Pack-Sleep comporta il sacrificio di una parte del vano posteriore, la cui capacità scende a 220 litri, circa un terzo di quella dichiarata per la versione a 5 posti con i divani in configurazione normale. Tuttavia, Dacia assicura che «l’ingegneria del cassone di legno consente di accedere in qualsiasi momento alla zona bagagli», indipendentemente dal fatto che il modulo sia chiuso o aperto. Lo stesso sistema può anche venire ribaltato diventando un funzionale ripiano che si può impiegare, ad esempio, per mangiare al riparo del portellone aperto.

La gamma degli accessori "InNature" offerta dal costruttore include anche una tenda in tessuto impermeabile. Collegata direttamente al portellone posteriore crea uno spazio calpestabile, coperto e asciutto in grado di ospitare fino a 3 persone grazie ai suoi 5,6 metri di lunghezza, 2,2 di larghezza e 1,7 di altezza. L'inedito “campo base” Dacia è anche in grado di garantire la privacy se gli appassionati del turismo all'aria aperta optano per il set di tendine oscuranti che in pochi secondi si applicano ai vetri del veicolo.