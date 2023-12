Cupra è brand partner della 37^ Americàs Cup. Il Suv Terramar sarà l’ auto ufficiale della competizione

Cupra, brand dinamico e intraprendente, incrementa il suo coinvolgimento con negli eventi sportivi divenendo partner della 37a Americàs Cup, una delle manifestazioni più prestigiose al mondo che, per la prima volta, avrà come sede Barcellona. Allo scopo di celebrare questa collaborazione ed incrementare l’attesa dell’evento, il brand ha presentato il «Cupra Cube» a Barceloneta: un timer per il conto alla rovescia, realizzato con Omega, che nel momento in cui raggiungerà lo zero, oltre a far scattare la gara, mostrerà le prime immagini ufficiali di Cupra Terramar, l’ auto ufficiale della competizione.

Infatti, proprio durante la 37a Americàs Cup, che si terrà tra i mesi di agosto ed ottobre del prossimo anno, il Suv sportivo elettrificato verrà presentato in anteprima. «In Cupra crediamo che la nostra città sia il luogo ideale per accogliere questa 37a Americàs Cup - ha dichiarato Wayne Griffiths, Ceo di Cupra - e diventare l’epicentro dello sport a livello mondiale. Come marchio sportivo guidato dalle emozioni, siamo orgogliosi di sponsorizzare eventi internazionali di grande portata che si allineano perfettamente con i nostri valori e con la nostra ambizione di ispirare il mondo da Barcellona».