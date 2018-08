Da Lapo una 595 Abarth Roma per Christian de Sica. Riproduce le strade della Capitale

ROMA - Ancora più esclusiva della Ferrari California che Danilo Tucci (il personaggio interpretato da Christian De Sica nel recente film Poveri ma Ricchi) si acquista dopo aver vinto 100 milioni di euro, la 595 Abarth che Garage Italia ha realizzato - in unico esemplare - per il celebre attore romano soddisfa appieno la passione di De Sica per i motori e le belle auto.

L’auto che gli è stata consegnata nei giorni scorsi ha infatti tutte le caratteristiche per entusiasmare De Sica: è velocissima, unica, e molto legata alla Capitale e al concetto di romanità. Gli esperti artigiani di Garage Italia hanno infatti realizzato una speciale pellicolatura a doppio strato che ricrea - con un originale effetto 3D, che farà sicuramente scuola - le strade di Roma e i suoi principali monumenti sulla carrozzeria. All’interno della 595 Abarth (denominata Roma) dell’attore è presente una targhetta con una dedica personale fatta da Lapo Elkann al noto attore italiano.