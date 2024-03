Il Dragone rilancia il marchio MG: c'è una baby full hybrid e un nuovo brand premium

Lo storico marchio MG negli ultimi anni è tornato in auge grazie al gruppo cinese SAIC Motor. In continua crescita nel mercato europeo, la Casa inglese ha sfruttato la vetrina del Salone di Ginevra per presentare nuovi modelli, oltre a svelare il brand premium IM. Prossima al lancio, la MG3 Hybrid+ è un’auto compatta che punta a entrare a gamba tesa nell’affollato segmento B. Lunga 4,11 metri e larga 1,80 metri l’utilitaria anglo-cinese ripropone il design già apprezzato sugli altri modelli con linee sportive e grintose. Adatta sia in città che per viaggi extraurbani, la MG3 garantisce una buona abitabilità, oltre a un bagagliaio da 293 litri. Non mancano al suo interno un quadro strumenti digitale da 7” e un display da 10,25” per l’infotainment. Come si evince dal nome, la MG3 Hybrid+ adotta un propulsore benzina 1.5 da 102 cv accoppiato a un motore elettrico da 136 cv e un cambio automatico 3 rapporti. Tale powertrain, dotato di una batteria da 1,83 kWh, è in grado di percorrere quasi 23 km con un litro. Oltre alle modalità di guida Eco, Standard e Sport, sulla MG3 è possibile gestire l’uso dei motori passando dal solo elettrico, al funzionamento in serie del benzina che fa da generatore, fino all’uso parallelo dei 2 motori per dare coppia all’unisono sulle ruote. Disponibile nelle varianti standard, comfort e luxury, la MG arriverà nei concessionari italiani a maggio.



Oltre a entrare nel mercato delle compatte, MG mira a espandersi anche nel segmento delle berline con la MG7 e MG9. Se la prima, lunga 4,88 metri, presenta linee da fastback ed esclusivamente motorizzazioni termiche con il 1.5 e il 2.0 turbobenzina, la seconda è dotata di un motore elettrico da 536 cv e batterie da 90 kWh garantendo un’autonomia superiore ai 500 km. Svelata anche la versione Suv Coupé MG S9, dotata del medesimo powertrain della berlina ma con potenza ridotta a 335 cv per garantire fino a 536 km di percorrenza. Pronta a sbarcare sul mercato entro la fine dell’anno, la Cyberster verrà proposta in due versioni. Oltre al singolo motore da 335 CV e trazione posteriore, la spider avrà la variante dual motor in grado di sviluppare 503 cv e 725 Nm di coppia bruciando lo 0-100 km/h in soli 3”2. Entrambe saranno dotate di batterie da 77 kWh con autonomia dichiarata superiore ai 400 km. Svelato a Ginevra anche il marchio IM, acronimo di Intelligent Mobility, brand premium ad alto contenuto tecnologico di SAIC Motor che arriverà in Europa nel 2025 con quattro modelli. Le ammiraglie L6 e L7, lunghe rispettivamente 4,93 e 5,1 metri, oltre a presentare uno stile pulito ed elegante sia all’esterno che nell’abitacolo, quest’ultimo dotato di grandi display, dispongono di LiDAR sul tetto per supportare al meglio gli ADAS evoluti.



La nuova piattaforma, studiata per il powertrain elettrico, accoglie una batteria agli ioni di litio da 800 Volt e 100 kWh capace di garantire fino a 600 km di autonomia, ma arriveranno anche le nuove batterie allo stato semi solido da 800 km di autonomia. Sfruttando il pianale e la meccanica delle berline, IM realizzerà anche i Suv LS6 e LS7.

Questi, a parità di prestazioni, garantiranno un’autonomia più contenuta per via della minor efficienza aerodinamica. Da semplice outsider, nel giro di pochi anni la Casa anglo cinese sta diventando sempre più una solida certezza nel mercato automobilistico europeo.