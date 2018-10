DS7 Crossback eletta “Auto Europa 2019”. Sul podio premio Uiga anche Ford Focus e Jeep Renegade

ROMA - La DS7 Crossback è Auto Europa 2019: l'Unione Italiana Giornalisti Automotive ha eletto con 251 voti il suv francese come migliore vettura prodotta e commercializzata in Europa. Lo spoglio dei 1.250 voti espressi durante UIGA Day a Villa Tuscolana a Frascati (RM) premia sul podio anche la Ford Focus con 189 preferenze e la Jeep Renegade con 126 voti. La stampa specializzata incorona così l'ammiraglia del marchio premium del Gruppo PSA, prima vettura concepita nel Centro Stile DS alle porte di Parigi, che abbina linee eleganti e finiture prestigiose ad alti standard di comfort e sicurezza grazie all'alto contenuto tecnologico, come le sospensioni Active Scan che leggono la strada per 25 metri e il sistema Night Vision che rileva nel buio pedoni ed animali.

Completano la top 10 le seguenti auto: Volvo XC-40 (99 voti), Jaguar E-Pace (89 voti), Nissan Leaf (83 voti), Bmw X2 (81 voti), Lamborghini Urus (50 voti), Volkswagen T-Roc (48 voti), Opel Grandland X (40 voti). Tra le supercar, la Ferrari Portofino si aggiudica il premio di Auto Europa Sportiva con 371 voti, davanti alla Alpine A110 (299 preferenze) e alla McLaren 570S (182 voti).

«Lo sforzo creativo ed innovativo di DS è stato premiato dalla stampa specializzata - dichiara la presidente dell'Unione Italiana Giornalisti Automotive, Marina Terpolilli - ma tutti i marchi meritano uno speciale riconoscimento per come interpretano la domanda di lifestyle nella mobilità puntando su tecnologia, efficienza dinamica e sostenibilità ambientale, a tutto vantaggio del comfort di bordo e della sicurezza stradale. Auto Europa non è più solo il premio italiano ambito da 33 anni da ogni Casa automobilistica, ma un evento che favorisce la diffusione globale di una nuova cultura della mobilità».