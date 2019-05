Ducati, aperto un nuovo Store nella Capitale

ROMA – Con il nuovo store di Largo Oreste Giorgi, a pochi passi da Città del Vaticano, Ducati raddoppia la propria presenza nella capitale. Caratterizzato da un'area totale di 460 mq, con un'area esterna di 210 mq, il nuovo spazio dedicato alle moto di Borgo Panigale vuole essere un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati di Roma e dintorni. La struttura, che va ben oltre il semplice punto vendita, ospita sia lo showroom che l'officina. Come per la sede al Foro Italico, anche questa è gestita direttamente dalla casa madre, un vero e proprio filo diretto tra Bologna e la città eterna.

All'interno è dunque presente tutta la gamma moto Ducati insieme alla linea accessori e abbigliamento, con un'area dedicata alla Land of Joy per tutto il mondo Scrambler. Il nuovo store è stato appena inaugurato con un evento che ha visto la partecipazione di tanti appassionati e giornalisti. A fare da buon padrone di casa ci ha pensato ovviamente l'AD Claudio Domenicali, supportato da Francesco Milicia, VP Global Sales & After Sales, Andrea Dovizioso e Luca Nanni, Direttore Filiale Ducati Roma.



“Nel 2019 l’Italia è tornata ad essere il primo mercato per Ducati, e Roma è sempre più strategica e importante per noi", ha dichiarato Francesco Milicia, VP Global Sales & After Sales Ducati. "Affiancare una struttura come questa al Ducati Roma di via del Foro Italico, mantenendo anche in questo caso una gestione diretta da parte dell’Azienda, significa raddoppiare la nostra presenza nella Capitale e garantire un servizio ancora più capillare e funzionale ai nostri appassionati clienti.

Siamo molto felici e orgogliosi di questa nuova apertura, uno spazio ampio e di qualità capace di rappresentare al meglio il mondo valoriale di Ducati e di Scrambler®, pronto ad accogliere i numerosi ed appassionati fan del nostro Marchio, che proprio a Roma vanta una community molto forte e attiva.

L’apertura di Ducati Roma Gregorio VII si inserisce all’interno del processo di espansione globale della rete vendita aziendale, che oggi vede oltre 780 dealer in 90 paesi del mondo. Questo nella Capitale è solo l’ultimo inaugurato dall’inizio dell’anno, che nelle ultime settimane ha visto aprire nuovi dealer in Cina, India, Brasile, Austria e Stati Uniti”.