EcoSport, il Suv compatto più amato dagli italiani. Successo di vendite per il “piccolo” di casa Ford

ROMA - Tutti pazzi per l'EcoSport. Il piccolo Suv della Ford, la cui seconda generazione è arrivata nelle concessionarie sul finire del 2017 con risultati senz'altro lusinghieri, è stato protagonista di una partenza «col bottto» che conferma il gradimento con cui il pubblico ha accolto le modifiche estetiche e tecniche che il cambio di generazione ha portato con sé.

La marca dell'ovale blu rivendica infatti per il più piccolo dei suoi modelli a ruote alte (è lungo 4,33 metri) la leadeship di categoria per quanto riguarda le vendite in Italia nei primi 9 mesi del 2018 per quanto riguarda il canale privati che, non dimentichiamolo, è il più remunerativo per le case automobilistiche. Una fetta di mercato della quale il nuovo EcoSport detiene una quota del 12,3%, grazie alle 21.000 unità consegnate da gennaio a settembre, sulle 73.000 vendute complessivamente in Italia dal 2014, anno in cui il Suv compatto Ford fece la sua prima apparizione sul nostro mercato

Il merito di questo lusighiero exploit va attribuito non solo all'evoluzione estetica, che gli ha conferito un look più moderno, giovane e aggressivo, ma anche agli aggiornamenti meccanici tra cui meritano una citazione l'efficiente e innovativo turbodiesel 1.5 EcoBlue Tdci da 125 cv abbinato al cambio manuale a 6 marce e soprattutto alla trazione integrale intelligente, al suo esordio nella EcoSport che può così contare su un notevole miglioramento delle sua capacità off-road.

Il nuovo propulsore, accreditato di emissioni medie di CO2 di 119 g/km e rispettoso delle future normative Euro 6d-Temp per aver superato il protocollo omologativo Wltp più vicino ai consumi realti, affianca il «gemello» da 100 cv, disponibile con la sola trazione anteriore, e il pluripremiato 3 cilindri 1.0 EcoBoost a benzina proposto nei livelli di potenza di 99, 125 e 140 cv.

Il cambio di generazione ha comportato un'evidente evoluzione anche oer quanto riguarda i dispositivi tecnologici, tra i quali spicca la più recente declinazione (3a generazione) del sistema Sync i cui comandi vocali disponibili in un gran numero di lungue consentono di gestire senza distrazioni il navigatore, l'impianto audio e quello di climatizzazione e anche lo smartphone integrabile nella vettura. A quest proposito, nelle vetture che lasciano la fabbrica di Craiova, in Romania, a partire da ottobre 2018 è integrato il modem FordPass Connect che trasforma l'abitacolo dell'EcoSport in un hotspot wifi al quale gli occupanti possono connettere fino a 10 dispositivi.