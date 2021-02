Fa multare auto in posto handicap, disabile “punita”. Al ritorno trova due pneumatici bucati

NAPOLI - Una disabile trova il posto auto riservato ai portatori di handicap occupato, chiama le forze dell’ordine e fa multare l’automobilista negligente, ma quando torna a riprendersi la vettura che aveva sistemato nell’area riservata, scopre che qualcuno le aveva bucato due pneumatici. È accaduto ieri, ad Afragola, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Afragola. «Sono stufa di questa mentalità, - ha detto affranta Anna, che essendo paraplegica dalla nascita è costretta a muoversi con una carrozzella - l’uomo si é giustificato dicendo che avrei potuto chiamarlo per fargli spostare l’ auto, ma questo non va bene». Anna è anche componente dell’Osservatorio «La Battaglia di Andrea», che si batte in difesa delle persone diversamente abili. «Non avremo pace finché il colpevole non verrà individuato e punito - dichiara Asia Maraucci, presidente de ‘La Battaglia di Andreà - andremo fino in fondo, pretendiamo una pena esemplare per chi si è reso protagonista di questo atto vile e spregevole».