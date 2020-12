Fca, aperto a Green Pea una vetrina per auto ecologiche. Il primo Green Retail Park al mondo

TORINO - Apre all’interno di Green Pea, il primo Green Retail Park al mondo, presentato oggi a Torino, e-Village, vetrina ecologica di Fiat Chrysler Automobiles, dove saranno vendute esclusivamente vetture elettrificate del gruppo. «Green Pea - spiega Olivier Francois, presidente di Fiat e chief Marketing officer di Fca - è il luogo perfetto per i gioielli green di Fca perché è un luogo innovativo, dove noi potremo raccontare il nuovo volto della mobilità. Non solo con delle macchine, ma anche con il cuore, l’anima, i sensi. Questo spazio lo abbiamo voluto semplice e frugale, perché semplicità e frugalità vanno di pari passo con sostenibilità.

"Less is more" è la regola numero uno in materia di sostenibilità. Ma la regola numero due è il pensiero laterale. Dunque questa non sarà solo la casa della tecnologia, sarà la casa delle soluzioni dall’acquisto, al noleggio, allo sharing, ai nuovi servizi, ai sistemi di ricarica, alle nuove app». L’e-Village, allestito al piano terra dell’edificio di Green Pea, è uno spazio di oltre 1.300 metri quadrati, metterà a disposizione dei clienti anche tutti i servizi Leasys e gli accessori Mopar per le vetture green del Gruppo. La principale attrazione è la Nuova 500 full-electric, in tutte le sue versioni, cabrio, berlina, 3+1.