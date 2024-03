Ferrari, la prima Roma Spider consegnata in Italia è di Fedez. Il rapper su Instagram insieme al padre: «La guiderà più di me»

La prima Ferrari Roma Spider consegnata in Italia è quella di Fedez: il rapper l’ha mostrata in un video su Instagram in cui appare assieme al padre Franco. Entrambi appaiono emozionatissimi ed elettrizzati per l’acquisto della vettura, tra le ultime creazioni della Casa di Maranello. Ferrari Roma Spider, la prima con capote in tela dopo moltissimi anni, è dichiaratamente ispirata agli Anni Sessanta e vanta un design moderno e, allo stesso tempo, classico.

È una coupé mossa da motore centrale V8 anteriore da 3.500 cc di cilindrata e 620 cavalli. Il prezzo di partenza è di poco più di 250mila euro, ma la vettura appare personalizzata, quindi il costo è sicuramente più alto. «Te l’ho preparato io», dice a Fedez il padre, che si è presentato con largo anticipo in concessionaria . E il rapper risponde: «Lo guiderà più di me». E poi i due salgono a bordo per il primo giro di prova, con Franco al volante.