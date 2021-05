Ford Auto Nights, svelati Suv e pick-up destinati al Sema. Evento virtuale per Bronco, Mustang Mach-E e F-150 Hybrid

ROMA - Anche il Sema Show, la più celebre manifestazione automotive dedicata al tuning, alle trasformazioni off-road e agli accessori, ha dovuto rinunciare ad aprire il cancelli del Las Vegas Convention Center a causa della pandemia da Covid-19. Quindi, come in molte altre situazioni espositive e congressuali che si sono verificate nel 2020, l’evento è stato sostituito da presentazioni ‘virtualì via web, in questo caso organizzate individualmente dai maggiori espositori. È il caso delle Ford Auto Nights, battezzate appunto Sema Show Special, per offrire agi appassionati di tutto il mondo un’esperienza in diretta per due interi giorni. Star di queste Auto Nights sono state le versioni personalizzate degli ultimi prodotti Ford, come Bronco 2021, Bronco Sport, Mustang Mach-E e F-150.

In particolare il nuovo suv Bronco, che ha celebrato con il suo ‘ritornò 55 anni di presenza nel panorama fuoristrada, è stato presentato nelle due esecuzioni Sport Badlands e Badlands Sasquatch 2-Door Concept, per offrire il massimo nelle avventure offroad. Ford ha collaborato con lo specialista MAD Industrie - che ha già collaborato con la Casa dell’Ovale Blu per modificare una Mustang e un pick-up F-350 - trasformando il Bronco ‘nudo e crudò e il Bronco Sport, che è invece il modello ‘tuttofarè più vicino al mondo dei suv che non a quello dei fuoristrada. Le altre due novità, le Mustang Mach-E 1400 e Mustang Mach-E GT 2021 di RTR Vehicles, rappresentano invece il futuro dei veicoli elettrici Ford con prestazioni all’altezza del loro aspetto e del loro nome, come conferma la capacita della Mach-E GT di scattare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi.

Molto interessante anche il progetto Ford F-150 Limited Hybrid SuperCrew che evidenzia la facilità di personalizzazione del nuovo pick-up con propulsore ibrido, dotato fra l’altro del generatore di corrente mobile Pro Power Onboard. Gli esperti di Ford lo hanno definito il ‘camion del caposquadrà, un veicolo che accompagna chi lavora tutta la settimana con gli strumenti e le attrezzature di bordo. E che nel weekend si trasforma in un mezzo per gite e avventure, scambiando facilmente gli alloggiamenti deìferrì con quelli per i bagagli e le provviste.